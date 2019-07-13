Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan Serena Williams, Wimbledon Tenis Turnuvası’nda ilk kez finale kalan Rumen tenisçi unvanını elde eden 7 numaralı seribaşı Simona Halep finalde karşılaşacak. Peki, Wimbledon kadınlar finali Simona Halep Serena Williams final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi, kanalda? İşte Wimbledon Kadınlar Finalini canlı izlemek için yapmanız gerekenler…

WIMBLEDON KADINLAR FİNALİ NE ZAMAN?

Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan Serena Williams, bu turnuvada ilk kez finale kalan Rumen tenisçi unvanını elde eden 7 numaralı seribaşı Simona Halep ile bugün TSİ 15.00’te karşılaşacak. Karşılaşma EUROSPORT kanalından izlenebilecek.

WIMBLEDON KADINLAR FİNALİNİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Finali kazanması halinde Wimbledon'daki 8. şampiyonluğuna ulaşacak Williams, en çok grand slam kazanan tenisçi konumundaki Avustralyalı Margaret Court'ın rekoruna da ortak olacak.

Halep ayrıca bu turnuvada finale adını yazdıran ilk Rumen kadın tenisçi olarak tarihe geçti. Geçen yıl Fransa Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaşan Rumen sporcusu oldu.