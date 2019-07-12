Wimbledon maçları hangi kanalda? Federer Nadal maçı canlı izle…
Wimbledon'da tek erkeklerde İspanyol Rafael Nadal ile Roger Federer maçı için nefesler tutuldu. İnternette sıklıkla Wimbledon maçları hangi kanalda? Federer Nadal maçı nasıl canlı izlenir? Soruları aratılıyor. İşte Federer Nadal maçı canlı izlemek için yapmanız gerekenler…
Tenisseverlerin merakla beklediği Wimbledon Tenis Turnuvası için nefesler tutuldu. Tenisin en önemli iki ismi Rafael Nadal ve Roger Federer karşı karşıya gelecek. Peki, Wimbledon maçları hangi kanalda? Federer Nadal maçı canlı nasıl izlenir? İşte detaylar…
Wimbledon'da iki şampiyonluğu bulunan 33 yaşındaki Nadal, yarı finalde ezeli rakibi 2 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer ile karşı karşıya gelecek.
WIMBLEDON YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
Rafael Nadal Roger Federer yarı final maçı bugün TSİ saat 17.00’te Eurosport ekranlarında olacak.
Uydu alıcınıza yüklemeniz için gereken Türksat frekans bilgileri:
Kanal Adı: Eurosport 2
Paket İsmi: DTVH P7 HD T39
Frekansı: 11012
Polarizasyon Değeri: V-Dikey
Kapsama: Batı
SR: 30000
THE WIMBLEDON CHANNEL İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Bu haberi de okudularRafael Nadal kimdir? Rafael Nadal kaç yaşında ve nerelidir?
Bu haberi de okudularRoger Federer kimdir? Federer kaç yaşında ve nereli?