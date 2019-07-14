Wimbledon Tenis Turnuvası'nın şampiyonu Novak Djokovic!
Dünya 1 numarası Novak Djokovic, Wimbledon'da 8 şampiyonluğu bulunan Federer'i, yaklaşık 5 saat süren maçta 3-2 yenerek, 5. şampiyonluğuna ulaştı
Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da, Roger Federer ile Novak Djokovic karşı karşıya geldi. Tie-break'e giden ilk set sonunda Djokovic, üst üste aldığı üç sayıyla 1-0 öne geçti.
İkinci sette etkili olan isim Federer; seti 6-1 alarak skoru dengeledi. (1-1) Üçüncü sette tecrübeli raketler, servis oyunlarının hepsini kazanırken, Tie-break sonucunda seti alan Djokovic oldu.
Oyundan düşmeyen tecrübeli isim Federer, bir kez daha öne çıkarak skoru tekrar eşitledi. (2-2)
Kıran kırana geçen beşinci set sonunda (12-12) yeniden Tie-break'e gidildi. Novak Djokovic bu Tie-break'i de alarak rakibi Federer'i 3-2 mağlup etti ve şampiyonluğunu ilan etti.
İSTANBUL (İHA)