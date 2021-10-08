Windows 11 görev çubuğunda hatalara neden olabiliyor

Bleeping Computer’a göre bazı kullanıcılar Microsoft’un Güncelleme Asistanı aracılığıyla Windows 11’e güncelleme yaptığında sorunlarla karşılaşıyor. Şu an için bu sorunun net bir çözümüyok ama deneyebileceğiniz birkaç yöntem var.

Bunlardan ilki Windows 11 için en son toplu güncelleştirmeyi kaldırmak ve ardından Windows Update’teki güncelleştirmeleri denetleyerek yeniden yüklemek. Microsoft, Windows 11 Insider Preview sürecinde görev çubuğundaki sorunları düzelten bir güncelleme yayınlamıştı.

Bir diğer çözüm yöntemi ise Windows 11’de yepyeni bir hesap oluşturmak ve tüm dosyalarınızı bu hesaba aktarmak. Bu yöntem, Windows 11 görev çubuğunu geri getiriyor ve her şey normale dönüyor.

Üçüncü seçenek ise Yönetici modunda Komut İstemi’nde bozuk Windows dosyalarını yeniden doğrulamak ve onarmak. Burada “sfc /scannow” komutunu girin ve başlatmak için “enter” tuşuna basın.