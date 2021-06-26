Windows 11 tanıtıldı! İşte Windows 11 ile ilgili tüm detaylar

Microsoft, yeni nesil Windows'u resmen tanıttı. Windows 11, popüler masaüstü işletim sisteminin son on yıldaki en önemli güncellemesi olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda Panos Panay liderliğinde piyasaya sürülen ilk işletim sistemi. Panay bildiğiniz üzere başta Surface olmak üzere Windows cihazlardan sorumlu yönetici olarak görev yapıyor.

Windows 11, daha çekici ama aynı zamanda daha kullanıcı dostu olacak şekilde tasarlanmış yeni bir görünüme sahip olacak. Yeni işletim sisteminde merkeze yerleştirilmiş yeni bir Başlat düğmesi olacak ve buradan en son dosyalarınızı, belgelerinizi ve uygulamalarınızı görebileceksiniz.

Yeni Windows 11 ayrıca, uygulamaların daha yeni görünmesini sağlamak için yuvarlak köşeler ve akıcı bir görev çubuğu içeriyor. Ayrıca yeni renkler ve geçişler ile içeriği öne çıkaran yeni bir karanlık mod var.

Windows 11, Microsoft Edge tarafından desteklenen tamamen yeni bir Widget seçimi sunuyor. Bu widget’lar bir bakışta takviminizi, hava durumunu, haberleri, yapılacaklar listenizi, fotoğrafları ve daha fazlasını kontrol etmenize yardımcı olabilir.

Widget’lar, kişiselleştirebileceğiniz bir bilgi akışı sağlar ve masaüstünüzde nasıl görünmesini istediğinize karar verebilirsiniz. Ne istediğinize bağlı olarak, Widget’ların masaüstünüzün bir bölümünü veya tamamını kapsayacak şekilde kaydırılmasını sağlayabilirsiniz.

Windows 11, özellikle dokunma söz konusu olduğunda, girilecek bir dizi ince ayar içerir. Örneğin, dokunmatik çubuktaki simgeler arasında daha fazla boşluk olması, doğru şeye dokunmayı kolaylaştırıyor. Bu amaçla Microsoft, pencereleri daha kolay yeniden boyutlandırmanıza ve taşımanıza yardımcı olmayı amaçlayan görsel ipuçları eklerken daha büyük dokunma hedefleri de ekliyor.

Ekran klavyesi hem yeniden tasarlandı hem de özelleştirilebilir. Windows 11 makinenizle etkileşim kurmak için bir kalem veya özel kalem kullanırsanız, gerçek bir kalem kullanıyormuşsunuz gibi ses ve his veren iyileştirilmiş dokunsallık bekleyebilirsiniz.

Windows 11 ayrıca, Microsoft’un daha doğru sesten metne transkripsiyon ve otomatik noktalama vaat etmesiyle birlikte metin girişi için gelişmiş ses tanıma özelliğine sahip olacak. Bir belgedeyken “bunu sil” gibi sesli komutlar da destekleniyor.

Windows 11 artık farklı masaüstlerini kendi duvar kağıtlarıyla kişiselleştirmenize izin veriyor. Böylece iş, ev, okul veya oyun için her biri kendi uygulamalarına ve görünümüne sahip bir masaüstüne sahip olabilirsiniz.

Windows 11 ile Microsoft, Microsoft Store’u yeniden tasarlayarak aradığınız uygulamaları bulmanızı daha hızlı ve kolay hale getiriyor. Android uygulamalarının doğrudan Windows 11 için mevcut olacağı duyuruldu.

Windows 11'in oyuncular için neden ilgi çekici olacağını ayrıntılı olarak açıkladı. Şirketin yeni işletim sistemi DirectX 12 Ultimate, Direct Storage ve Otomatik HDR gibi teknolojileri destekliyor. Microsoft, Otomatik HDR'yi oyuncular için önemli Windows 11 geliştirmelerinden biri olarak konumlandırıyor. Otomatik HDR, bu teknolojiyi destekleyen ekranlarda SDR (standart dinamik aralıklı) oyunların HDR iyileştirmeleriyle çalıştırılmasına olanak tanıyor.

Windows 11 çıkış tarihi ne zaman?

Windows 11’in önümüzdeki sonbaharda piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor. Microsoft, Windows 10 PC’niz varsa ücretsiz bir yükseltme olarak sunulacağını ve Windows 11 önceden yüklenmiş yeni PC’lerin de yılın son döneminde piyasa sürülmesi bekleniyor.

Windows’un sitesine gidip PC Health Check uygulamasını indirerek bilgisayarınızın ücretsiz Windows 11 yükseltmesi için uygun olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Microsoft, önümüzdeki hafta Windows Insider Programına yazılım güncellemesinin erken bir yapısını sunmayı planlıyor.

Windows 11 minimum sistem gereksinimleri neler?

İşlemci: 1 gigahertz (GHz) veya daha hızlı, 2 veya daha fazla çekirdekli, uyumlu bir 64 bit işlemci ya da Çip Üzerinde Sistem (SoC)

Bellek: 4 GB RAM

Depolama: 64 GB veya daha yüksek depolama birimi

Grafik kartı: DirectX 12 uyumlu / WDDM 2.x

Ekran: 9 inçten büyük, HD Çözünürlük (720p)

İnternet bağlantısı: Windows 11 Home kurulumu için Microsoft hesabı ve internet bağlantısı gerekiyor