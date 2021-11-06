Windows 11'de Başlat Menüsü'nün konumu nasıl değiştirilir?
Windows 11 ile Başlat Menüsü, ekranın orta kısmına konumlandırıldı. Ancak birçok kişi eski sürümlerdeki gibi Başlat Menüsü'nü sola kaydırmak istiyor. Peki Windows 11'de Başlat Menüsü'nün konumunu nasıl değiştirebilirsiniz?
06 Kasım 2021, Cumartesi 15:22 Son Güncelleme:
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Normal şartlarda Başlat Menüsü ekranın sol alt köşesinde yer alıyor. Fakat Windows 11 ile birlikte varsayılan olarak bu bölüm orta kısma çekilmiş durumda. Birçok kullanıcı ise Başlat Menüsü'nü alıştığı düzende ve eski sistemde kullanmak istiyor.
Görev Çubuğu'na sağ tıklayıp Görev Çubuğu Ayarları'na gitmek ve ardından açılan pencere üzerinden Görev Çubuğu hizalamayı sol şeklinde değiştirmek gerekiyor. Bu, tüm simgelerinizin sola taşınması ve Başlat düğmesinin ait olduğu eski yerine dönmesini sağlıyor.
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