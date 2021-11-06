Normal şartlarda Başlat Menüsü ekranın sol alt köşesinde yer alıyor. Fakat Windows 11 ile birlikte varsayılan olarak bu bölüm orta kısma çekilmiş durumda. Birçok kullanıcı ise Başlat Menüsü'nü alıştığı düzende ve eski sistemde kullanmak istiyor.

Görev Çubuğu'na sağ tıklayıp Görev Çubuğu Ayarları'na gitmek ve ardından açılan pencere üzerinden Görev Çubuğu hizalamayı sol şeklinde değiştirmek gerekiyor. Bu, tüm simgelerinizin sola taşınması ve Başlat düğmesinin ait olduğu eski yerine dönmesini sağlıyor.



