Windows 11’deki sorun kullanıcıları kızdırdı

Windows 11, henüz test aşamasında olan ve sınırlı sayıda kullanıcının erişimine izin verilen bir hata ile gündeme geldi. Hala beta sürümünde olan Windows 11’de, kullanıcıların hayatlarına reklamların girmesiyle başlat menüleri ve görev çubukları çöktü.

Reklam, masaüstü çubuğunu çökerterek, Windows’un hayati özelliğini erişilemez hale getirdi. Microsoft, bu hatadan etkilenen kullanıcıların işletim sistemlerinde sorunu gidermeleri için bir düzeltme paylaşsa da kullanıcıların şirketi eleştiri yağmuruna tuttu.



