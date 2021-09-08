Bilim & Teknoloji Windows 11’deki sorun kullanıcıları kızdırdı

Windows 11’deki sorun kullanıcıları kızdırdı

Bilim & Teknoloji

Windows 11’deki sorun kullanıcıları kızdırdı

Microsoft, Windows 11'deki sorun nedeniyle kullanıcıların tepkisiyle karşı karşıya kaldı.

08 Eylül 2021, Çarşamba 10:20 Son Güncelleme:
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Windows 11, henüz test aşamasında olan ve sınırlı sayıda kullanıcının erişimine izin verilen bir hata ile gündeme geldi. Hala beta sürümünde olan Windows 11’de, kullanıcıların hayatlarına reklamların girmesiyle başlat menüleri ve görev çubukları çöktü.

Reklam, masaüstü çubuğunu çökerterek, Windows’un hayati özelliğini erişilemez hale getirdi. Microsoft, bu hatadan etkilenen kullanıcıların işletim sistemlerinde sorunu gidermeleri için bir düzeltme paylaşsa da kullanıcıların şirketi eleştiri yağmuruna tuttu.


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