BT varlık yönetimi şirketi Lansweeper tarafından paylaşılan yeni bir araştırma raporuna göre, Windows 11'e yükseltme oranının yalnızca yüzde 0.21 olduğu ortaya çıktı.

Paylaşılan raporda iş ve ev ağlarında çalışan 10 milyondan fazla Windows cihazının verileri kullanan Lansweeper, ayrıca Microsoft tarafından desteği kesilen Windows XP ve Windows 7 gibi eski işletim sistemlerinin, Windows cihazlarının yaklaşık 10’da 1’ini oluşturduğu aktarıldı.

Windows 11’in sahip olduğu düşük kullanım ve yükseltme oranlarının sistem gereksinimlerinde yer alan TPM çipinden kaynaklandığı düşünülürken Lansweeper'ın baş pazarlama sorumlusu Roel Decneut, kullanım ömrünü tamamlamış işletim sistemlerini kullanmanın büyük bir siber güvenlik riski oluşturduğunu dile getirdi.



