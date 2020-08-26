Windows 95 işletim sistemi 25 yaşına girdi
Windows 95 işletim sistemi 25 yılı geride bıraktı. Windows 95, 24 Ağustos 1995 tarihinde görkemli bir etkinlik ile teknoloji dünyasına sunulmuştu. Microsoft da 25 yılda neler değiştiğini kısa bir video ile anlattı. Onur Binay/posta.com.tr
26 Ağustos 2020, Çarşamba 10:49 Son Güncelleme:
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Doğru, 25 yıl önce Microsoft , öncekilerden çok daha tüketici odaklı ve internete hazır bir işletim sistemi olan Windows 95'i resmi olarak piyasaya sürmüştü. Ayrıca, Başlat menüsünü anmak için bir Rolling Stones şarkısının lisansını da aldı.
Windows 95 şu an bile kullanılan pek çok yeniliği ilk kez Windows ekosistemine getirmişti. Masa üstü konsepti, sağ tıklama, efsane Başlat menüsü, Tak ve Çalıştır, sonraki sürümlerde USB ve Internet Explorer desteği bunlar arasında yer alıyor.
Windows 95 için iddialı reklam kampanyaları da hazırlayan Microsoft’un Jennifer Aniston ile yaptığı kampanya da o dönem epey konuşulmuştu.
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