Windows 95 işletim sistemi 25 yaşına girdi

Doğru, 25 yıl önce Microsoft , öncekilerden çok daha tüketici odaklı ve internete hazır bir işletim sistemi olan Windows 95'i resmi olarak piyasaya sürmüştü. Ayrıca, Başlat menüsünü anmak için bir Rolling Stones şarkısının lisansını da aldı.

Windows 95 şu an bile kullanılan pek çok yeniliği ilk kez Windows ekosistemine getirmişti. Masa üstü konsepti, sağ tıklama, efsane Başlat menüsü, Tak ve Çalıştır, sonraki sürümlerde USB ve Internet Explorer desteği bunlar arasında yer alıyor.

Windows 95 için iddialı reklam kampanyaları da hazırlayan Microsoft’un Jennifer Aniston ile yaptığı kampanya da o dönem epey konuşulmuştu.



