WiZ akıllı aydınlatma ürünlerini Türkiye’deki kullanıcılara sundu

Akıllı WiZ renkli LED şeridi, istenilen bir yüzeye yapıştırılarak, tavanda, televizyon ünitesinin etrafında, evin herhangi bir köşesinde kullanılabiliyor. Özelleştirilmiş uyum için kolayca kesilip kısaltılabilen veya 10 metreye kadar uzatılabilen (uzatma kiti ayrı satılır) bu şeritler ile ışığı istediğiniz yere taşıyabilme imkanı sağlıyor. Wi-Fi bağlantılı, 16 milyon renk ve sıcak beyazdan gün ışığına ayarlanabilir özelliği ile ister mobil uygulama isterseniz ses ile internete bağlı olduğunuz her yerden dilediğinizce kontrol edilebiliyor.

WiZ renkli LED ampul ile 16 milyon rengin yanı sıra sıcaktan soğuğa beyaz ışıkla seçtiğiniz ambiyans yaratılabiliyor. Günlük veya haftalık rutinlere göre ışıklar açıp kapatılabiliyor, akıllı telefon veya ses ile kontrol edilerek uzaktayken bile ışıklarınıza erişim sağlamak için uygulama özelleştirilebiliyor.

WiZ aynı zamanda evin içinde doğru ışığı bulmamın kolay yolunu sunuyor. Akıllı ev aydınlatması WiZ ile ışıklar kısılabiliyor, konsepte göre renkler belirlenebiliyor (yeni yıl, parti gibi) veya günlük ritimler planlanabiliyor. Uygulamalar aracılığı ile ihtiyaçlar belirlenerek mükemmel bir ev ortamı yaratılabiliyor. Herhangi bir ek kurulum veya ekipmana ihtiyaç olmadan kolayca monte edilebiliyor. WiZ’in lambalar, armatürler ve aksesuarlar dahil olmak üzere evdeki tüm odalar için çok çeşitli WIFI bağlantılı aydınlatma ürünleri ile renkleri tüm evinize yayabilme imkanı sunuluyor.

WiZ Akıllı Priz (Smart Plug) ile her elektrik kaynağı akıllı priz haline gelebiliyor. WiZ’in geliştirdiği Akıllı Priz sayesinde vantilatör veya lambader gibi akıllı olmayan ev aletleri ve aydınlatma ürünleri de akıllı hale geliyor ve WiZ uygulaması veya sesli asistan yardımıyla kontrol ediliyor. Zamanlayıcı ve otomatik programlar sayesinde ışıklar ve cihazlar, evden uzaktayken bile yönetilebiliyor. Yeni Akıllı Priz ayrıca enerji tasarrufu sağlamak amacıyla tüketimi takip eden dâhili bir sayaca sahip olmasıyla ön plana çıkıyor.



