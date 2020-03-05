Açık ve kapalı alanları ile toplam 1.300.000 m2 alan üzerinde kurulu Wonderland Eurasia’da (AnkaPark) yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Gelecek ve geçmişi harmanlayan konsepti ile Wonderland Eurasia, sizi binlerce yıl öncesinde götürecek. Hem yetişkinler için hem de çocuklar için tasarlanmış tema parkta birbirinden farklı konseptler mevcut.

Wonderland Eurasia nerede?

Wonderland Eurasia, eski adıyla AnkaPark, Ankara'nın metropol ilçelerinden biri olan Yenimahalle'de bulunuyor. Ankara Esenboğa Havalimanına 35 kilometre, AŞTİ Otogara 8 kilometre ve Yüksek Hızlı Tren Garına 7 kilometre uzaklıkta. Tam adres ise şöyle:

Fatih Sultan Mehmet Blv, 06560 Yenimahalle/Ankara

Wonderland Eurasia bilet fiyatları 2020

Wonderland Eurasia'ya (AnkaPark)giriş için pek çok seçenek mevcut. Wonderland Eurasia giriş ücreti normalde 15 TL. Tema Parka giriş yaptıktan sonra, dilerseniz bilekliklerinize yükleme noktalarından bakiye yükleyerek eğlence ünitelerini kullanabilirsiniz.

Sınırsız eğlence paketi ücreti

Eğlence Paketi ile günlük sınırsız eğlence ünitesi kullanımı haftanın her günü 75 TL. Bu ücreti ödedikten sonra tüm eğlence ünitelerinden sınırsız faydalanma hakkınız var. Ancak bu pakete Açık ve Kapalı GoKart, Hyper Splash, Dijital VR Üniteler, Jet Ski Coaster, Wonderboat ve Laser Tag Arena dahil değil.

Wonderland Eurasia ücretsiz nasıl girilir?

Wonderland Eurasia sadece birinci derece şehit yakınlarına ücretsiz giriş hakkı tanıyor. Onun haricinde 0-3 yaş grubu çocuklardan ücret alınmıyor

Wonderland açılış ve kapanış saatleri

Haftanın her günü hizmet veren Eurasia'ya hafta için ve hafta sonu giriş ve çıkış saati değişmiyor. Öğlen 12'de başlayan eğlence, akşam 21:30'da son buluyor.

Wonderland Eurasia otopark, yemek ve ATM hizmeti

Hem eğlencenin tatlı yorgunluğunu atmak hem de damak tadınıza uygun lezzetlerle gününüze tat katmak için birçok seçeneğiniz var. Unutmadan... Tema parkın tamamını dolaşan ücretsiz Shuttle Trenler ve 5 km’lik hat üzerinde 320 kişi kapasiteli nostaljik kara tren var. 6.800 araç kapasiteli otoparkı ile park sorunu da ortadan kalkıyor. Mescit, bebek bakım odaları, Wi-Fi, sağlık hizmetleri, ATM, kayıp eşya ofisi ve emanet dolabı mevcut.

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