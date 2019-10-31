Wonho, MONSTA X’den ayrıldı, hayranları yıkıldı ( #원호탈퇴반대 )
Starship Entertainment, Wonho'nun MONSTA X'ten ayrıldığını açıkladı
Posta.com.tr
Starship Entertainment, Wonho'nun kalıcı olarak MONSTA X'ten ayrıldığını açıkladı.
Grubun, bugünden itibaren 6 üyeyle devam edeceği söylendi.
Wonho, MONSTA X'e zarar gelmemesi için gruptan ayrıldığını söyledi.
Yüz binlerce tweet atıldı
Starship Entertainment; kötü niyetli söylentilere karşı yasal işlem başlatmaya devam edecek.
Twitter'da üzüntüleri dile getiren hayranları, #원호탈퇴반대 etiketiyle grubu eski adı olan 'Ark' kelimesiyle boykot etti. 원호탈퇴반대, Korecede 'Ark'a Boykot' anlamına geliyor.
Konuyla ilgili yaklaşık bir buçuk milyon tweet atıldı.
Hayranları, Wonho'nun ger dönmesini istiyor.
https://twitter.com/STARSHIPent/status/1189812608339038208