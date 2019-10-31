Wonho, MONSTA X’den ayrıldı, hayranları yıkıldı ( #원호탈퇴반대 )

Starship Entertainment, Wonho'nun MONSTA X'ten ayrıldığını açıkladı

31 Ekim 2019, Perşembe 17:33 Son Güncelleme:
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Wonho, MONSTA X’den ayrıldı, hayranları yıkıldı ( #원호탈퇴반대 )

Posta.com.tr

Starship Entertainment, Wonho'nun kalıcı olarak MONSTA X'ten ayrıldığını açıkladı.

Grubun, bugünden itibaren 6 üyeyle devam edeceği söylendi.

Wonho, MONSTA X'e zarar gelmemesi için gruptan ayrıldığını söyledi.

Yüz binlerce tweet atıldı

Starship Entertainment; kötü niyetli söylentilere karşı yasal işlem başlatmaya devam edecek.

Twitter'da üzüntüleri dile getiren hayranları, #원호탈퇴반대 etiketiyle grubu eski adı olan 'Ark' kelimesiyle boykot etti. 원호탈퇴반대, Korecede 'Ark'a Boykot' anlamına geliyor.

Konuyla ilgili yaklaşık bir buçuk milyon tweet atıldı.

Hayranları, Wonho'nun ger dönmesini istiyor.

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