Kültür & Sanat Woody Allen Malatya'ya geliyor

Woody Allen Malatya'ya geliyor

Kültür & Sanat

Woody Allen Malatya'ya geliyor

Dünyaca ünlü yönetmen Woody Allen'ın Malatya Film Festivali'nin konukları arasında olduğu açıklandı

28 Ekim 2010, Perşembe 15:53 Son Güncelleme:
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Malatya Valiliği tarafından bu yıl ilk kez 26 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Malatya Uluslararası Film Festivali, önceki gün Point Hotel Barbaros’ta yapılan bir basın toplantısı ile tanıtıldı. Festival Yönetmeni Ali Çalışır, 100’e aşkın film ve 300’e yakın konuğun Malatya’ya geleceğini belirterek bunlardan birinin de ünlü yönetmen Woody Allen olduğunu söyledi. Festivalin “Sabah Panoraması: Dünya Sinemalarından” bölümünde Allen’ın son filmi ‘Uzun Boylu Esmer’in (You Will Meet a Tall Dark Stranger) galası yapılacak ve ünlü yönetmen de bu galaya katılacak. ÖDÜL 'KRİSTAL KAYISI' Malatya Valisi ve Festival Onursal Başkanı Doç. Dr. Ulvi Saran’ın ev sahipliği yaptığıtoplantıda Festival Yönetmeni Ali Çalışır, Festival Danışma Kurulu Üyeleri Ali Sönmez, oyuncu İzzet Günay, yönetmen Muzaffer Hiçdurmaz, oyuncu Nehir Erdoğan; festival program danışmanları Serkan Çakarer ve Deniz Ölmez katıldı. Festival Yönetmeni Çalışır, 100’e aşkın film ve 300’e yakın konuğun Malatya’ya geleceğini belirterek, en ucuz festival biletlerinin de yine bu festivalde olacağını söyledi. Gecede festivalin ödülü olan ‘Kristal Kayısı’ da tanıtıldı

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