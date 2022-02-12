Wordle oyunu 80 yaşındaki kadının hayatını kurtardı

Illinois eyaletinde yaşayan emekli öğretmen Denyse Holt'un evine çıplak ve bıçaklı biri girdi. Saldırganın ilk önce titreyerek yatağa girdiği, Holt'a "bağırırsa onu keseceğini söylediği" ve daha sonra "banyoda ısınmak için yardım istediği" belirtildi.

Eve zorla giren kişinin daha sonra Holt'u ilaçları ve yemek olmadan evin bodrumuna kilitlediği bildirildi.

The Washington Post'a konuşan Holt, bu arada kaldığı 20 saat boyunca da egzersizlerine devam ettiğini ve "kendini motive etmeye çalıştığını" söyledi. Holt, "Kendi kendime 'Böyle ölmek istemiyorum. Çocuklarım annelerinin cinayete kurban gittiğini duysun istemiyorum' diye düşündüm" dedi.

Holt'un binlerce kilometre uzakta, Batı Yakası'nda yaşayan büyük kızı ise annesinin kendisine her gün yaptığı gibi Wordle skorunu göndermemesinden endişelendi.

Holt'un büyük kızı durumu önce kardeşlerine anlattı, sonra da annelerine ev hattından ulaşmaya çalıştılar. Hat çalışmıyordu.

Çocuklar daha sonra komşularından yardım istedi. Komşu, Holt'un arabası evin önünde olsa da kapıyı açmayınca polisi aradı.

Polis eve girdiğinde Holt'un bodrumdan 'Ben buradayım' diye bağırdığını duydu.

Polis, 32 yaşındaki adamı da üst katta gözaltına aldı. Eve zorla giren adamın bir 'akıl sağlığı krizi yaşadığını' düşündükleri bildirildi.