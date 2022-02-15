Wordle oyununun haritalı versiyonu çıktı

Kısa sürede geniş çaplı beğeni toplayan zeka jimnastiği oyunu Wordle'ın haritalı versiyonu çıkarıldı.

Yeni versiyonda, oyunun orijinaline benzer şekilde oyunculara bir harita taslağı gösterildikten sonra bunun hangi ülkeye tahmin etmeleri için 6 şans veriliyor.

Her tahminden sonra, oyunculara doğru ülkeye göre tahminlerinin yakınlığı gösteriliyor. Sosyal medya platformlarında paylaşılan yorumlar ise pozitif yönde.

Wordle nedir?

Wordle, programcı Josh Wardle tarafından geliştirilen internet tabanlı bir kelime oyunu. Oyunda her gün bir kelime belirleniyor ve oyuncular maksimum 6 denemede 5 harflik kelimeyi doğru tahmin etmeye çalışıyor. Sadece internet sitesi üzerinden oynanabilen oyunun henüz bir mobil uygulaması bulunmuyor.