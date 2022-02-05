Dünyayı kasıp kavuran kelime tahmin etme oyunu Wordle, Ocak 2022'de 300 bin oyuncuya ulaştı. O kadar popüler hale geldi ki New York Times, '7 haneli düşük' bir fiyattan Wordle'ı yaratıcısı Josh Wardle'dan satın aldı.

Wordle'ın amacı, ‘wordle’ diye bilinen 5 harfli gizli kelimeyi 6 denemede tahmin etmek. Her tahminden sonra oyundaki kutucukların rengi, tahmininizin kelimeye ne kadar yaklaştığını yansıtacak şekilde değişiyor. Bazı oyuncular oyunun günde birden fazla kez nasıl oynanabileceğini keşfederken, bazıları da yanıtı bulmak için sosyal medya paylaşımlarını deşifre ediyor. Oyunun en iyi oynanış şekline gelince, en başarılı tarz olduğunu öne süren birçok teori mevcut.

Bir doktora öğrencisi, Wordle'da ilk tahminde kullanılacak mükemmel kelimeyi kendi yazdığı program yardımıyla keşfetmiş gibi görünüyor. TikTok'ta ‘tokbyzeb’ adını kullanan Zeb, geliştirdiği programı platformda paylaştı ve yazılımın ilk kelime tahmininin ardından kalan ortalama olası kelime sayısını en aza indiren kelimeyi bulduğunu açıkladı: “Wordle'da kullanılabilecek en iyi ilk kelime, benim daha önce hiç duymadığım 'roate' kelimesi. Bunu ilk kelime tahmininiz olarak kullanırsanız, 2 bin cevap olasılığı sadece 60'a iniyor.”

Zeb'in şu ana kadar 875 binden fazla görüntülenme alan TikTok paylaşımına yorum yapan birçok kişi videodan etkilendi ve basit ama etkili programı yazdığı için ona teşekkür etti.