World Wide Web’in kaynak kodları, açık artırmada NFT olarak satılacak

World Wide Web yani WWW’nin kaynak kodları, yaratıcısı Tim Berners-Lee tarafından açık artırmada NFT olarak satışa çıkarılıyor. 32 yıl önce yazılan ve 9 bin 555 satırdan oluşan kodların satışında açık artırma oturumuna, Sotheby’s’ın ev sahipliği yapacağı belirtildi. Zaman damgalı arşiv içerisinde, kodun yazılma anlarını gösteren 30 dakikalık bir animasyon ve Tim Berners-Lee’nin yazdığı bir mektup da yer alacak.

Söz konusu NFT’nin, 23 Haziran’da açık artırmaya çıkarılacak. “Bu Her Şeyi Değiştirdi” adıyla satışa çıkacak olan eser için çevrimiçi ortamda yapılacak açık artırma oturumu, 30 Haziran’da kapanacak.

İngiliz bilgisayar bilimci Tim Berners-Lee, söz konusu kodları 1989 yılında internet ağını oluşturmak için yazdı.

World Wide Web’i oluşturan kaynak kodlarının satışlarını, kısa süre önce NFT satışı yapmaya başlayan Sotheby’s üstlendi. Şirket, açık artırmaya çıkarılan eseri “Kullanıcıların dosyaları, bilgisayarlar ağında linklerle yönetebileceği ilk tarayıcının kodları” şeklinde tanımladı.