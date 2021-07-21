wpmesaj.ml nedir? Başkasının Whatsapp mesajları okunabilir mi?

WhatsApp, dünyanın en popüler ücretsiz mesajlaşma uygulamaları arasında yer alıyor. Uygulamada sadece mesajlar değil, fotoğraf, video ve belgeler de ücretsiz olarak gönderilebiliyor. Ancak akıllara sık sık başkasının Whatsapp mesajları okunabilir mi soruları da geliyor. Son günlerde gelen wpmesaj.ml bildirimleri de bu soruların yoğunlaşmasına neden oldu.

WPMESAJ.ML NEDİR?

wpmesaj.ml adı altında gelen bildirimlerde bu uygulama ile bir başkasının Whatsapp mesajlarının görüntülenebileceği ileri sürülüyor ve sadece mesajlarını görüntülemek istediğiniz kişinin numarasının ilk iki ve son iki numarasının yazılmasının yeterli olduğu belirtiliyor. Ancak gerçekte böyle bir uygulama yok.

BAŞKASININ WHATSAPP MESAJLARI OKUNABİLİR Mİ?

Dolandırıcıların yeni gözdesi Whatsapp oldu. Birçok kişiye gelen mesajlarda başkasının Whatsapp mesajlarının okunabileceği belirtiliyor. Ancak böyle bir uygulama bulunmuyor. Bu tarz mesajlar telefonunuza virüs bulaştırıyor. Ayrıca bu tarz uygulamalar yasal olmadığı ve telefonunuza ya da bilgisayarınıza virüs bulaştırabilir ve tamamen çaresi kalabilirsiniz.

Diğer yandan dünya üzerinde milyonlarca kiinin kullandığı Whatsapp’ta yapılan yazışmalar için özel bir koruma sistemi uyguladığı biliniyor. Pek çok kullanıcı Whatsapp Web uygulamasını kullanıyor ve özellikle işyeri gibi ortamlarda kişi uygulamadan çıkmadığı takdirde mesajlarını bilgisayarı açan herhangi birisi görebiliyor.

Bununla birlikte aynı hata telefonu tamire verirken de sıklıkla yapılabiliyor. Telefonda gerekli temizlik yapılmadan hiç bilmediğiniz birine telefonunuzu ve dolayısıyla çok özel bilgilerinizi veriyorsunuz. Bu nedenle Whatsapp'ta başkalarının mesajlarını okumak daha çok kişisel hata kaynaklıdır denilebilir.