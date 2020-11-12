WPP ve Trendyol’un ortaklaşa gerçekleştirdiği ve iki seans halinde düzenlenen online etkinlikte COVID-19 ile değişen e-ticaret dinamikleri ve yeni iş fırsatları masaya yatırıldı, oldukça çarpıcı rakamlar ve öngörüler paylaşıldı. 3 Kasım günü saat 10-12 saatleri arasında düzenlenen etkinliği 500’den fazla kişi ilgiyle takip etti, merak ettiği soruları konuşmacılara yöneltti.

Trendyol ekosistemine 9 milyon yeni müşteri, 40 bin yeni satıcı

İlk seansta konuşan Trendyol CMO’su Erdem İnan, Trendyol ekosistemine dair önemli bilgiler paylaştı: “Trendyol olarak günlük aktif kullanıcı sayımız 6 milyonlardan 15 milyonlara kadar çıktı. Günlük alışveriş yapan kişi sayısı ise pandemi öncesi döneme göre 2,5 ila 3 katına kadar çıktı. Pandemi olmasaydı belki önümüzdeki 3 yılda kademeli olabilecek bir artışı bir anda 1 yilda hızlandırılmış hali ile yaşadık. Trendyol ekosistemine bu sürecin başından beri yaklaşık 9 milyon yeni müşteri, 40 bin yeni satıcı katıldı. Kullanıcı tarafında baktığımızda ise var olan kullanıcıların alışveriş frekansının ortalama 2 katına çıktığını gözlemliyoruz.”

Kasım dönemi için markalara önemli uyarı ve tavsiyeler

İkici seansta ise Trendyol Pazarlama Müdürleri Fatih Öztürk, Merve Akbıyık ve Eslem Diker Trendyol pazarlama çözümleri hakkında bilgi verirken, yılın en hareketli alışveriş dönemi öncesinde markaların bu döneme hazırlıklı olabilmesi için tavsiye ve önerilerini paylaştılar.

Hazırlık ve beklenti açısından Kasım kampanyalarının çok daha farklı bir yerde olduğu belirtilirken, Trendyol’un son 4 ayda yıllık cironun %40'ını yaptığı, bu sene Eylül-Ekim aylarında ise daha önce ulaşılmamış rakamlara ulaşıldığı ifade edildi. Bu Kasım ayında “her zamankinden çok daha fazlasına hazırlanıyoruz” diyen Trendyol Pazarlama ekibi yetkilileri, markalara bu dönemi sadece reklam performansı olarak değil çok bacaklı ürün, fiyat, stok, ve müşteri memnuniyet için kritik önem taşıyan ürünü müşteriye ulaştırma süreci olarak görmelerini tavsiye etti.

Bunun yanı sıra; Trendyol pazarlama ekibi, markalara şunları da önerdi:

Kampanya planlamalarını ve aktivasyonlarını önden başlatın.

Yüksek bütçeler planladıysanız önden kampanyalarınızı başlatıp bütçelerinizi kademeli olarak artırın.

Kampanya süresince hedeflerinizi düzenli takip edin ve aksiyon almak için hazırlıklı olun.

Marka - dijital ekip- ajans üçgeninde iletişim ağınız her zamankinden daha kuvvetli hale getirin.

Tüm bu kriterleri sadece kampanya öncesinde değil kampanya esnasında da kontrol edip gerekiyorsa aksiyonlarınızı alın.

Influencerla işbirliği ve Trendyol’un markalara sunduğu diğer pazarlama çözümleri ile ilgili de konuşulan etkinlikte, var olan çözümlerin yanı sıra yeni iş modelleri geliştirmek için de sürekli iş ortaklarından geri bildirim aldıklarını ilettiler.

Influencer işbirliklerinde Trendyol data havuzunun oldukça geniş olduğu belirtilirken, içeride kurulan teknoloji sayesinde her influencer'ın iyi olduğu kategori eşleşmesine bağlı olarak otomatik paketler oluşturarak sistemin optimize edildiği anlatıldı.