WTA Başkanı Steve Simon yaptığı açıklamada, "Peng’in nerede olduğunu bildiğimiz halde, onun özgür, güvende ve sansüre, zorlamaya ve gözdağına maruz kalmadığına dair ciddi şüphelerim var" dedi.

Simon, "Sonuç olarak ve WTA Yönetim Kurulu’nun tam desteğiyle, Hong Kong da dahil olmak üzere Çin’deki tüm WTA turnuvalarının derhal askıya alındığını duyuruyorum" ifadelerini kullandı.

"Enişe duyuyorum"

WTA Başkanı Simon basın açıklamasında ayrıca, "Peng Shuai’nin özgürce iletişim kurmasına izin verilmezken ve cinsel saldırı iddiasıyla çelişmesi için baskı altındayken, vicdanım rahat bir şekilde sporcularımızdan orada yarışmalarını nasıl isteyebileceğimi anlamıyorum. Mevcut durum göz önüne alındığında, 2022’de Çin’de etkinlikler düzenlersek tüm oyuncularımızın ve personelimizin karşılaşabileceği risklerden de büyük endişe duyuyorum" dile konuştu.

Peng Shuai'ye ne oldu?

Peng (35), Çin'in eski başbakan yardımcısı Zhang Gaoli'nin kendisine uzun süre cinsel tacizde bulunduğunu açıklamış ve üç hafta boyunca kamuoyundan kaybolmuştu.

Sosyal medya paylaşımları durdurulan ve kaldırılan Peng için WTA ve bazı ünlü tenisçiler, kamuoyuna endişelerini dile getirmişti.

Bunun üzerine Peng, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ile online bağlantı ile görüşmüştü. Ancak WTA, bunun yeterli olmadığını belirterek Çinli yetkililerden cinsel tacizle ilgili şeffaf bir soruşturma talebinde bulundu.

Beril SÖNMEZ, İSTANBUL / (DHA)