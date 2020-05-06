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Dünya Wuhan'da okullar tekrar açıldı

Wuhan'da okullar tekrar açıldı

Dünya

Wuhan'da okullar tekrar açıldı

Çin'de corona virüs salgının başladığı Wuhan'da okullar tekrar açıldı.

06 Mayıs 2020, Çarşamba 13:02 Son Güncelleme:
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Küresel salgının başladığı yer olan Wuhan'da okullar açıldı. Okullardaki sınıf düzeninde değişikliğe gidildi; öğrenciler maskeli şekilde termal kamera denetiminde derslerine girdiler. Çin, normalleşme adımlarını atarken bir diğer adım da Wuhan'dan duyuruldu. Eyalette okullar corona virüs önlemleri kapsamında düzenlenerek açıldı.

Wuhan'da okulların açılmadan önce dezenfekte ettiği belirtilirken sınıf düzenlerinde de değişikliğe gidildi. Okul kapılarına termal kameralar yerleştirildi ve öğrenciler maskeleri takmış şekilde ders başı yaptı. Çin'de Covid-19 tedbirleri kapsamında kapatılan parklar ve müzeler de, 1 Mayıs'ta yeniden ziyarete açılmıştı.

Ülkede son bilgilere göre, 82 bin 883 vaka bulunurken hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 633.


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