Dünya Wuhan'daki hayvan pazarları açılmaya başladı

Wuhan'daki hayvan pazarları açılmaya başladı

Dünya

Wuhan'daki hayvan pazarları açılmaya başladı

Corona virüsün çıktığı yer olarak nitelendirilen Wuhan'daki hayvan pazarı tekrar açılmaya başladı.

14 Nisan 2020, Salı 15:44 Son Güncelleme:
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Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs(Covid-19) salgınıın başladığı Çin'in Vuhan kentindeki hayvan pazarları yeniden açılmaya başladı. ABD medyasından NY Post, Vuhan'daki hayvan pazarındaki yaşamı görüntüledi. Söz konusu görüntülerde deniz ürünleri ve bir çok vahşi hayvan tezgahında çalışan ve salgına karşı korunmak için maske takan esnaflar dikkat çekti.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) Başkanı Dr. Anthony Fauci’nin, hayvan ve balık pazarlarının kapatılmamasına yönelik yaptığı açıklamada, “Bu sıra dışı insan-hayvan temasından çıkan o kadar çok hastalığa sahip olduğumuzda neden kapatmadığımızı anlamıyorum. Bunu anlamak için başka neler olması gerektiğini bilmiyorum” ifadelerini kullandığı belirtildi. 

Satışlar ne zaman yasaklanacak?

Çin corona virüs salgından iki ay sonra hayvan pazarlarına ilişkin aldığı kararda Shenzhen şehrinde, köpek ve kedi eti satışı ve tüketimini 1 Mayıs itibarıyla yasaklayacağını duyurmuştu.

DHA


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