18 yaşındaki Brezilyalı model Adrielly Eger, yeni filizlenmeye başlayan kariyerini ardında bırakarak, koronavirüsün patlak verdiği Çin'in Wuhan şehrinden ülkesine döndü. Eger, karantinada altında geçirdiği şu günlerde masa oyunları oynayarak ve aile bireyleriyle telefonda görüşerek vakit geçiriyor. Geçtiğimiz pazar, genç model ve diğer 33 kişi daha Çin'den tahliye edilerek Brezilya'daki Anapolis Üssü'ne yerleştirildi. "Şimdi çok rahatladık" diyen Eger, "Orada riskli bir ortam vardı. Biz buna oldukça fazla maruz kalıyorduk. Sokağa çıkmanın güvenli olup olmadığını bilmiyorduk" ifadelerini kullandı.

Karantina altındaki Brezilyalılar, masa oyunları oynayarak vakit geçiriyor

Eğer, Çinli yetkililerin karantina kararına kadar, 3 aylığına imzaladığı modellik sözleşmesi kapsamında Wuhan'da kalıyordu. Virüsün 'merkez üssü' Wuhan'da çok sayıda Brezilyalı bir video çekerek, Bolsonaro hükümetinden tahliye talebinde bulunmuştu. Çin'de geçici şekilde ikamet eden ve Brezilya'ya dönen kimsede virüs tespit edilmedi, herhangi bir virüs semptomuna da rastlanmadı.

Adrielly Eger

Ordu üssündeki bir otelde konaklayan 34 kişiye internet, telefon ve dinlenme alanları tesis edildi. Karantina altındakiler, ordu korosunun etkinliklerine katılırken ya da selfie'lerini sosyal medya hesaplarında paylaşıyor, bugüne kadar maskesiz görüneni olmadı. Eger, Brezilya'da karantina altında geçirdiği günlerin, Çin'e göre çok daha rahat ve hızlı geçtiğini belirtiyor. Sağlık Bakanlığı, ülkede henüz koronavirüs izine rastlanmadığını, birkaç şüpheli vakanın ise soruşturulduğunu açıkladı.