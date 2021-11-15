Geçtiğimiz sezonun devre arasında geldiği Fenerbahçe'de vazgeçilmezler arasına giren ve kısa sürede Avrupa devlerinin radarına takılan Szalai'nin talipleri artıyor. Atletico Madrid, Sevilla ve Chelsea'den sonra Barcelona'nın da Macar stoperi listesine aldığı iddia edildi.

Katalan ekibinin sarı-lacivertlilerin 23 yaşındaki oyuncu için fiyat sorduğu ve fiyatı yüksek bulduğu da iddialar arasında.

Barcelona maddi olarak en zor dönemlerini geçirdiği bu sıralar her transfer sıkı pazarlık ediyor.

Fenerbahçe ise Szalai için tok satıcı rolünde. Oyuncunun piyasasının oluşu da sarı lacivertlilerin elini rahatlatıyor.