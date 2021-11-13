Xbox 10 bin dolar değerindeki Gucci temalı konsolunu satışa sundu

Microsoft ve lüks moda markası Gucci, önümüzdeki hafta sınırlı miktarlarda piyasaya sürülecek bir Gucci temalı Xbox Series X üzerinde bir ekip kurdu.

Xbox ve Gucci'nin ilk iş birliği ile yeniden tasarlanan Xbox, Gucci kaplamalı Xbox Series X konsolu, taşıma çantası, iki adet oyun kumandasını ve Xbox Game Pass Ultimate üyeliği içermektedir. Gucci temalı Xbox Series X, 17 Kasım'da sınırlı sayıda üretilerek piyasaya sürülecek, fiyatı ise Gucci'nin web sitesine göre 10 bin dolar olacak.

Sınırlı sayıda olarak sadece 100 adet üretilen Xbox'ın her bileşeni, Gucci markasını yansıtıyor. Xbox Series X'in üzerine, ikonik Rhombi tasarımı lazerle işlenmiş.

Konsol, Xbox Game Pass Ultimate aboneliği ile geliyor. Farklı renklerde hazırlanan taşıma çantası / valizi dalga konusu olan özel sürümde Dolby Vision desteği de var.



