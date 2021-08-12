Xbox Cloud Gaming resmi olarak duyuruldu

Bir süredir ABD’de denenen Xbox Cloud Gaming, 22 farklı ülke için duyuruldu. Xbox Cloud Gaming servislerinden yararlanmak için, Game Pass abonesi olmak yeterli.

Xbox Cloud Gaming, hiçbir donanıma ihtiyaç duymadan, bir tablet ya da akıllı telefon üzerinden bile üst seviye oyunların oynanmasını sağlıyor. Ancak bu oyunları oynayabilmek için hızlı ve stabil bir internete ihtiyaç duyuluyor.

Xbox konsol kullanıcıları da Cloud Gaming avantajlarından yararlanabilecek. Kullanıcılar, denemek istediği bir oyunu hiç indirmeden oynayabilecek. Bu sayede yüzlerce GB veri indirmeden bir oyun hakkında fikir sahibi olunabilecek.

Xbox Cloud Gaming henüz ne yazık ki Türkiye’de hizmet vermiyor. Hizmet verilen ülkeler şu şekilde: Avusturya, Belçika, Kanada, Çekya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Macaristan, İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Güney Kore, İspanya, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri.