Xbox Game Pass 25 milyon aboneye ulaştı

Xbox Game Pass’in abone sayısındaki artışın servisteki oyun sayısının artışıyla paralel ilerledi. Microsoft, 2021’de servise Bethesda’nın ikonik oyunlarının da aralarında bulunduğu 20 oyunu eklemişti. Bu oyunlar arasında Dishonored, Doom, The Elder Scrolls, Fallout ve Wolfenstein da yer alıyor.

Microsoft bu önemli başarıyı Activision Blizzard’ı 68.7 milyar dolar karşılığında satın alacağını ilan ettiği duyuruda paylaştı. Yeni dönemde Xbox Gaming CEO’su unvanıyla görev yapacak olan Phil Spencer, Activision Blizzard’ın oyunlarının da Xbox ve PC Gaming Pass’e ekleneceğini açıkladı. Warcraft, Call of Duty, Diablo ve Candy Crush gibi popüler oyunlar listede yer alıyor.

Xbox Cloud Gaming’in web versiyonu geçtiğimiz yaz iOS ve PC’de kullanıcılara açılmıştı. Microsoft kasım ayında da servisin Xbox konsollara dağıtımına başlamıştı. Bu sayede Flight Simulator gibi yeni oyunları eski konsollarda da oynamak mümkün hale gelmişti.