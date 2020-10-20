Razer’ın Xbox için tasarlanan ödüllü ürün yelpazesi, kısa zamanda hayranların favorisi haline geldi. Her ürünü, kendi kategorisindeki "en iyisi" olacak şekilde tasarlayan Razer, oyunculara Xbox için hazırlanan mevcut ve gelecekteki Razer çevre birimlerinin Microsoft’un yeni konsollarında da sorunsuz bir şekilde çalışacağını duyurmaktan mutluluk duyuyor.

Nari Ultimate, dünyanın ilk Xbox için tasarlanmış Lofelt tarafından geliştirilen yüksek çözünürlüklü dokunsal geri bildirime sahip kulaklığı. Xbox Series X|S ile gelecek nesilde dokunsal geri bildirime hazır olan ve Razer HyperSense teknolojisi ile desteklenen Nari Ultimate, kristal netliğinde ses ve titreşime dayalı duyusal geri bildirim sağlayan yüksek kaliteli sürücüler sayesinde gerçekten sürükleyici bir oyun deneyimi sunarak oyunculara sadece oyunun seslerini duyurmaz, onlara oyunu hissettiriyor.

Razer Wolverine Ultimate

Optimize edilmiş ergonomisi, değiştirilebilir kontrol çubukları ve her oyun tarzına uyarlanabilen d-pad ile birden fazla ödül kazanan ve Razer’ın Chroma Lighting ile aydınlatılan Razer Wolverine Ultimate, Xbox için tasarlanmış üstün bir oyun kumandası.

Razer Atrox Arcade Stick

Xbox için tasarlanan Razer Atrox Arcade Stick, oyun becerilerinizi geliştirmek için tasarlanmış, turnuva seviyesinde bir dövüş makinesidir. Son derece duyarlı, programlanabilir 8 düğme ve hassas 8 yönlü joystick ile üstün kaliteli Sanwa bileşenlerini kullananan Atrox, dövüş oyunu meraklılarına üstün oyuna hakimiyeti sağlıyor.

Xbox Series X ve S ile uyumlu Razer ürünlerinin tam listesi şu şekilde:

Xbox için Razer Nari Ultimate

Razer Wolverine Ultimate

Razer Wolverine Tournament Edition

Xbox için Razer Atrox arcade kolu

Xbox için Razer Thresher

Xbox için Razer Turret











