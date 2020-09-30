Xbox Live Gold Ekim 2020 oyunları belli oldu

Microsoft, Ekim 2020'de Xbox Live Gold üyelerine sunulacak ücretsiz oyunları açıkladı. Ekim listesinde Xbox One ve Xbox 360 kullanıcılarını bekleyen dört farklı oyun yer alıyor.

Xbox One tarafında Maid of Sker ve Slayaway Camp: Butcher's Cut bu ayın ücretsiz oyunları olacak. Xbox 360 tarafında ise Costume Quest ve Sphinx and the Cursed Mummy, Ekim ayının ücretsiz oyunları olarak belirlendi.

Xbox 360 oyunları geriye uyumluluk ile aynı zamanda Xbox One üzerinde de oynanabiliyor.

Slayaway Camp: Butcher's Cut, 1-31 Ekim tarihleri arasında indirilebilirken, Maid of Sker ise 16 Ekim - 15 Kasım tarihlerinde ücretsiz yüklenebilecek.

Sphinx and the Cursed Mummy 1-15 Ekim, Costume Quest ise 16-31 Ekim tarihlerinde bedava olacak.



