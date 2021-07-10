Xbox Live Gold için yolun sonuna geldiği iddia edildi

Tahminleriyle ünlü Jeff Grubb adlı kişi, Microsoft’un Xbox Live Gold projesini bitirmek için çalışmalara başladığını belirtti. Geçtiğimiz yıl da bu iddiasını birkaç kez dile getiren Grubb, Microsoft’un bu fikri yavaş yavaş hayata geçirdiğini ve şirketin bunun için gerekli hazırlıkları yaptığını söyledi.

Grubb’a göre Xbox Live Gold sisteminin sonlandırılmasının en büyük nedeni Xbox Game Pass kullanıcıları. Xbox Game Pass’te 40-50 milyon aboneye ulaşıldığında Xbox Live Gold’un kapatılacağını belirten Grubb, zaten Game Pass kullanıcılarının Xbox Live Gold kullanmasına gerek olmadığını ve bu nedenle bu sistemin artık gereksiz olduğunu belirtti.

Xbox Live Gold sonlandırıldığında kullanıcılar, Xbox Game Pass Ultimate'e geçecek. Bu, Xbox Live Gold’da olan bütün özellikleri bünyesinde barındırıyor.



