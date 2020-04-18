Bilim & Teknoloji Xbox One X Cyberpunk 2077 paketi tanıtıldı

Xbox One X Cyberpunk 2077 paketi tanıtıldı

Bilim & Teknoloji

Xbox One X Cyberpunk 2077 paketi tanıtıldı

Microsoft, Cyberpunk 2077 temalı oyun konsolu Xbox One X’in tanıtım videosunu yayınladı. Microsoft ve CD Project Red ortaklığıyla hazırlanan Xbox One X Cyberpunk 2077 adındaki konsol paketi Haziran ayında oyunculara sunulacak. Onur Binay/posta.com.tr

18 Nisan 2020, Cumartesi 11:01 Son Güncelleme:
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CD PROJEKT RED, senenin en çok beklenen oyunlarından bir tanesi olan Cyberpunk 2077’yi eylül ayında oyuncuların beğenisine sunacak. Bunula beraber Cyberpunk 2077 için özel konsol paketleri de hazırlanıyor.

Xbox One X Cyberpunk 2077 adıyla duyurulan yeni Xbox konsolu oyunun renk temasını üzerinde taşıyor ve karanlıkta parlayan detaylara sahip. Oyunla ilgili bazı görseller de kasanın üzerinde lazerle işlenmiş. Kutuda yer alan tek kontrolcü gri ve siyah renk temalarına bezenmiş. Yine üzerinde lazer işlemeler yer alıyor.

Xbox One X Cyberpunk 2077 için fiyat etiketi henüz açılanmadı. Ancak fiyatının 399 dolar civarında olacağı tahmin ediliyor.

Cyberpunk 2077 oyunu 17 Eylül 2020 tarihinde oyuncular için satışa sunulacak.


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