Xbox One X Cyberpunk 2077 paketi tanıtıldı

CD PROJEKT RED, senenin en çok beklenen oyunlarından bir tanesi olan Cyberpunk 2077’yi eylül ayında oyuncuların beğenisine sunacak. Bunula beraber Cyberpunk 2077 için özel konsol paketleri de hazırlanıyor.

Xbox One X Cyberpunk 2077 adıyla duyurulan yeni Xbox konsolu oyunun renk temasını üzerinde taşıyor ve karanlıkta parlayan detaylara sahip. Oyunla ilgili bazı görseller de kasanın üzerinde lazerle işlenmiş. Kutuda yer alan tek kontrolcü gri ve siyah renk temalarına bezenmiş. Yine üzerinde lazer işlemeler yer alıyor.

Xbox One X Cyberpunk 2077 için fiyat etiketi henüz açılanmadı. Ancak fiyatının 399 dolar civarında olacağı tahmin ediliyor.

Cyberpunk 2077 oyunu 17 Eylül 2020 tarihinde oyuncular için satışa sunulacak.



