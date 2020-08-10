Xbox Series S’in oyun kumandası ortaya çıktı

Microsoft’un bu ay içinde ikinci yeni nesil oyun konsolu Xbox Series S’i duyuracağı iddia ediliyor. Şimdiyse Microsoft’un yeni nesil Xbox kumandasına ait fotoğraflar internete sızdı.

Fotoğraflarda beyaz renkli kumandanın paketinde Xbox Series S adlı konsolun adı geçiyor. Zak S adlı Twitter kullanıcısı ise bu kumandayı satın aldığını belirtiyor.

Paketin kenarında yazılanlara bakıldığında bu kumandanın Xbox Series X ve Xbox Series S konsollarıyla çalıştığı görülüyor.

Xbox Series X ve Xbox Series S'e ait olduğu anlaşılan oyuncu kumandasının beyaz olması sadece Xbox Series S'in değil, Xbox Series X'in de beyaz renkli olabileceğinin bir göstergesi.

Microsoft’un “Dante” kod adlı Xbox Series X geliştirici araç seti, oyun geliştiricilerine özel bir Lockhart modunu açmaya izin verecek. Bu sayede Microsoft’un ikinci konsoluyla erişmek istediği performans profiline ulaşılacak.

Microsoft henüz Xbox Series S’in resmi duyurusunu gerçekleştirmedi. Ancak şirketin Xbox Series S’i ağustos ayı içinde göstereceği söyleniyor.



