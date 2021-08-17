Bilim & Teknoloji Xbox Series X kullanıcı arayüzünü 4K çözünürlüğe yükseltiyor

Xbox Series X kullanıcı arayüzünü 4K çözünürlüğe yükseltiyor

Bilim & Teknoloji

Xbox Series X kullanıcı arayüzünü 4K çözünürlüğe yükseltiyor

Microsoft , Xbox Series X konsollarında kullanıcı arabirimi çözünürlüğünü artıran yeni bir sistem güncellemesi yayınladı .

17 Ağustos 2021, Salı 14:26 Son Güncelleme:
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Xbox'ın şimdilik Xbox Insider üyeleri için erişime açtığı yeni güncelleme ile birlikte Xbox Series X'in 1080p'lik kullanıcı arayüzü 4K'ya çıkıyor. Bu değişiklik, Ana Sayfa, Rehber ve kullanıcı arayüzünün diğer alanlarının daha yüksek netliğe ve metin okunabilirliğine sahip olacağı anlamına geliyor.

Yeni güncelleme 4K çözünürlük dışında bir iki ufak geliştirmeye daha sahip. Ayrıca Xbox şu anda konsolun bilinen bazı sorunları üzerinde çalıştığını da belirtiyor

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