Xbox Series X kullanıcı arayüzünü 4K çözünürlüğe yükseltiyor

Xbox'ın şimdilik Xbox Insider üyeleri için erişime açtığı yeni güncelleme ile birlikte Xbox Series X'in 1080p'lik kullanıcı arayüzü 4K'ya çıkıyor. Bu değişiklik, Ana Sayfa, Rehber ve kullanıcı arayüzünün diğer alanlarının daha yüksek netliğe ve metin okunabilirliğine sahip olacağı anlamına geliyor.

Yeni güncelleme 4K çözünürlük dışında bir iki ufak geliştirmeye daha sahip. Ayrıca Xbox şu anda konsolun bilinen bazı sorunları üzerinde çalıştığını da belirtiyor