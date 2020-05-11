The Game Awards ve Gamescom etkinliklerinin yapımcısı Geoff Keighley'in Bonus Round adlı canlı yayınına katılan Wedbush Securities analisti Michael Pachter, Xbox Series X, PS5’in fiyatları konusunda dikkat çeken iddialarda bulundu. Pachter'a göre Xbox Series X, PS5'ten daha uygun bir fiyatla piyasaya sürülecek.

Michael Pachter, Microsoft'un Xbox Series X'i 400 dolarlık bir fiyatla çıkarmayı hedeflediğini belirterek, "Gördüğüm kadarıyla, Sony'nin PS5'i 500 dolardan fiyatlandırması gerekecek. Microsoft'un büyük bir bütçesi var. Fiyatı 100 dolar düşürmek istiyorlarsa yapacaklardır. Sanırım önce Sony'nin hamlesini bekliyorlar, daha sonra fiyat ve çıkış tarihini açıklayacaklar." dedi.

Benzer düşünceleri paylaşan Peter Moore da Microsoft'un ilk önce Sony'nin hamlesini beklediğini ve Xbox Series X'in büyük olasılıkla 400 dolar civarında bir fiyatla satışa sunulacağını ifade etti.

Sony'nin 2 Haziran'da PS5 için büyük bir lansman etkinliği yapacağı konuşulurken Microsoft, Xbox Series X ile ilgili yeni bilgilerini Xbox 20/20 canlı yayınlarında sunmayı planlıyor.