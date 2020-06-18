PlayStation 5 ve Xbox Series X resmi olarak tanıtılmasına rağmen satış fiyatları hala netleşmedi.

Ortaya çıkan iddialara göre PS5’in dijital sürümü 399 euro, fiziksel disk takılabilen sürümü ise 499 euro olarak karşımıza çıkabilir. Bu dolar bazında ise 500-600 dolar civarında olacak. Series X ise söylentilere göre 400 dolardan raflara çıkabilir.

PlayStation 5 fiyatı 499 dolar olursa Xbox Series X'in 399 dolar, PlayStation 5'in fiyatı 599 dolar olursa Xbox Series X'in 499 dolar olacağı iddia ediliyor. Buna ek olarak Xbox One S modellerinde de ciddi indirimlere gidileceği söyleniyor.

Microsoft’un konsolun fiyatını zarar edecek düzeyde düşük tutarak PS5 karşısında daha fazla öne çıkmayı planladığı, oluşan zararı da dijital servisler ve oyunlar üzerinde kapatmayı istediği aktarılıyor.

Microsoft, Xbox Series S için de planlar yapıyor. Series X’ten daha güçsüz olacağı ancak Xbox One X’den daha yüksek performans sunacak konsolun fiyatı ise 200 dolar olacak.

Bu iddiaların doğru olup olmadığını önümüzdeki günlerde göreceğiz.

Xbox Series X'in tüm teknik özellikleri:

CPU: 3.8GHz 8x Zen 2 Çekirdek (SMT ile 3.6GHz)

GPU: 12 TFLOP, 1.825GHz 52 CU, Özel RDNA 2

İşlemci Tabanı: 360.45mm2

Süreç: TSMC 7 nm Geliştirilmiş

RAM: 16 GB GDDR6

Bellek Bant Genişliği: 560GB/s'de 10GB, 336GB/s'de 6GB

Dahili Depolama Alanı: 1 TB Özel NVMe SSD

G/Ç Hızı: 2,4 GB/s (Raw), 4,8 GB/s (Sıkıştırılmış)

Genişletilebilir Depolama Alanı: 1 TB Genişletme Kartı

Harici Depolama: USB 3.2 HDD Desteği

Optik Sürücü: 4K UHD Blu-ray Sürücü

Performans: 4K 60 FPS (120 fps'ye kadar)