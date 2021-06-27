Yurt dışında 499 dolara satılan Xbox Series X'in Türkiye fiyatı, ilave gümrük vergisi ve kur sebebiyle 9.299 TL olarak açıklanmıştı. PlayStation 5'in 8.399 TL'lik fiyatının açıklanmasının ardından Xbox da konsolun fiyatını 8.399 TL'ye çekmişti. Ardından döviz kurunun düşmesi ve ilave gümrük vergisinin kaldırılması ile birlikte konsolun fiyatı 8.399 TL'den 7.499 TL'ye düşürülmüştü. Ancak konsola kısa süre önce zam daha yapıldı.

Konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Ancak sebebin kurda kaynaklandığı ifade ediliyor.