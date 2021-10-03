VGC'nin haberine göre Phil Spencer, devam eden konsol kıtlığının sebebini kısmen çip krizine bağlasa da durumun ardında yatan daha fazla unsur var.

Spencer koun hakkında, "Durumu sadece çip kriziyle açıklamak kısıtlayıcı bir ifade olacaktır. Bugün bir konsol üretmek için gerekli parçaları alıp, talebin olduğu pazarlara götürme sürecini düşündüğümde, bu süreçte birden fazla türde dar boğaz var. Ve üzülerek söylüyorum ki aylarca, bu yılın sonuna kadar ve bir sonraki yıl da bizimle olacak" dedi.

Spencer, kendisinin ve Microsoft'taki herkesin konsolların üretilip müşterilere ulaştırmak için çok çalıştığını iddia ediyor ancak bunun uzun bir süre boyunca firmayı zorlayacak bir süreç olacağını da söyledi.

Spencer, konsollarda yaşanan kıtlığın kendileri için ne kadar üzücü olduğu hakkında, "En üzücü şey, hayranların yaşadığı hayal kırıklığı. İnsanlar hem bizim hem de diğer platformların yeni nesil konsollarını ve yeni işlevselliklerini çok istiyorlar" dedi.