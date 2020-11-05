XCOM 2 Collection, iOS cihazlar için geliyor

Yayıncılığını 2K'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Feral Interactive'in yaptığı strateji oyunu XCOM 2 Collection, iOS cihazlar için 5 Kasım'da yani bugün yayınlandı. Oyun, şu anda 229.99 TL'den App Store üzerinde ön siparişe açık durumda.

XCOM 2 Collection, iPhone 7 Plus ver üzeri modelleri destekliyor, iPad için ise iPad mini 5. jenerasyon ve üzeri modelleri destekliyor. Oyunu oynayabilmeniz için sistemin 13.1 veya sonraki güncellemelerini yapmış olmanız lazım. Oyun 8.5GB büyüklüğünde ancak oyunu indirirken sorun yaşamamanız için 17GB boş alan ayırmanız tavsiye ediliyor.

XCOM 2 Collection, Android cihazlar için de yayınlanacak ama tarih henüz belli değil.



