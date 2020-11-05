XCOM 2 Collection, iOS cihazlar için geliyor
XCOM 2 Collection, iOS platformuna geldi. Kullanıcılar, App Store üzerinden oyunu indirebilecek. Oyunu oynayabilmek için iPhone 7 Plus ve üzeri bir iPhone modeli yeterli. iPadOS için de yayınlanacak olan oyun, iPad Mini 5. jenerasyon ve üzeri modelleri destekliyor.
05 Kasım 2020, Perşembe 10:44 Son Güncelleme:
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Yayıncılığını 2K'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Feral Interactive'in yaptığı strateji oyunu XCOM 2 Collection, iOS cihazlar için 5 Kasım'da yani bugün yayınlandı. Oyun, şu anda 229.99 TL'den App Store üzerinde ön siparişe açık durumda.
XCOM 2 Collection, iPhone 7 Plus ver üzeri modelleri destekliyor, iPad için ise iPad mini 5. jenerasyon ve üzeri modelleri destekliyor. Oyunu oynayabilmeniz için sistemin 13.1 veya sonraki güncellemelerini yapmış olmanız lazım. Oyun 8.5GB büyüklüğünde ancak oyunu indirirken sorun yaşamamanız için 17GB boş alan ayırmanız tavsiye ediliyor.
XCOM 2 Collection, Android cihazlar için de yayınlanacak ama tarih henüz belli değil.
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