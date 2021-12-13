Xiaomi 11 Lite 5G NE Türkiye’deki kullanıcılara sunuldu

Xiaomi 11 Lite 5G NE’nin tasarımı, Mi 10 Lite'a göre önemli bir gelişme ve Mi 10T Lite'ın birkaç cesur unsurunu da akıllıca koruyor. Şirket burada Mi 10 Lite'taki damla tipi selfie kamerasını ortadan kaldırdı ve delikli alternatifini sol köşeye kaydırdı. Ekran çerçeveleri biraz kalsın olsa da yine de minimal. Rakiplerinde ekranın alt çerçevesi daha kalınken buradaki daha ince kalmış. Saten kaplamalı cam arka kısım, cesur beyaz rengi, zarif ancak yansıtıcı logo ve ayırt edici kamera modülüyle, çok daha pahalı bir telefona ait gibi hissettiriyor. Kenarlardaki yuvarlatılmış metal çerçeve, elde tutuşu daha rahat hale getiriyor. Güvenliği daha arttırmak isterseniz kutudan çıkan şeffaf kılıfı kullanabilirsiniz. Telefon, Kar Beyazı, Sakız Mavisi, Şeker Pembesi ve İnci Siyahı renk seçenekleriyle geliyor. Beyaz renk parmak izlerini belli etmiyor. Telefon, 6,8 mm kalınlığında ve 158 gram ağırlığında. Bu da onu cebinize koyduğunuzda sizi rahatsız etmeyeceği anlamına geliyor. Telefonu sağ kenardaki güç düğmesine gömülü bir parmak izi sensörü var. Telefonu elinize aldığınızda da zorlanmadan bu sensöre erişebiliyorsunuz. Tabi, burada yüz tanıma teknolojisi de var ve oldukça hızlı çalışıyor.

Xiaomi 11 Lite 5G NE, 1080 x 2400 çözünürlüğe ve 90Hz yenileme hızına sahip 6.55 inç AMOLED ekrana sahip. 90Hz hala yeterince pürüzsüz ve doğrudan karşılaştırma için elinizin altında 120Hz bir telefonunuz yoksa, eksikliği fark etmeniz zor. Aynı zamanda 500 nit’lik parlaklık, rahat bir görüntüleme sağlıyor. HDR10+ içeriği için de hazır bir ekran. Panel ekstra dayanıklılık için Corning Gorilla Glass 5'ten de faydalanıyor.

Xiaomi 11 Lite 5G NE, arkasında hem Xiaomi Mi 10 Lite hem de Xiaomi Mi 10T Lite'dan daha az olan üçlü kamera kurulumuna sahip. Burada f/1.79 diyafram açıklığına sahip 64 MP ana, 8 MP ultra geniş açı ve 5 MP telefoto makro lesnler yer alıyor. 64 MP geniş sensör, varsayılan olarak 4'ü 1 arada piksel gruplama tekniğini kullanarak 16MP çekimler yapabiliyor. Ana kamera ile yapılan çekimler iyi ışıkta harika görünebilir. 8MP ultra geniş sensör, ister ayrıntı seviyeleri ister renk dengesi hakkında konuşuyor olun, iyi performans gösteriyor. Portre modu ile çektikleriniz daha pahalı telefonlarda olduğu kadar başarılır duruyor. Xiaomi'nin 20MP selfie kamerası, iyi aydınlatmada oldukça fazla ayrıntıyla güzel kareler yakalayabiliyor. Gece modu burada ortalama denebilir. En karanlık ve zorlu çekimleri bu mod ile daha parlak ve daha iyi çekebilirsiniz. Telefonun video teklifi, 30 fps'de 4K veya 120 fps'ye kadar 1080p ile uygun fiyatlı bir telefon için oldukça güçlü. Burada çekilen 4K kareler, Mi 10T Lite'ın aksine elektronik görüntü sabitleme (EIS) kolayca uygulandığında güzel ve kararlı görünüyor.

4G destekli Poco X3 NFC’deki Snapdragon 732G’nin aksine bu model Snapdragon 778G 5G ile geliyor. 6 veya 8 GB RAM ile eşleştirilen Snapdragon 778G 5G, hızlı ve akıcı bir deneyim sunuyor. Ana ekran navigasyonundan uygulama değiştirmeye kadar burada her şey amiral gemisi seviyesine yakın geliyor. Telefon oyun performansı da güçlü. Grafik ayarları maksimuma çıkarıldığında bile, League of Legends: Wild Rift’i 60 fps'te çalıştırabiliyor. PUBG Mobile’ı da maksimum ayarlar ve yüksek kare hızlarında rahatlıkla oynayabilirsiniz. Oyundan bahsetmişken, buradaki çift hoparlör sayesinde stereo sesten yararlanabilirsiniz. Tüm oyunlarınızı, müziklerinizi ve filmlerinizi standart 128 GB dahili depolama alanına kaydedebilirsiniz. Bunu isterseniz microSD kart yuvasıyla daha da genişletebilirsiniz.

Cihaz, Android 11'in üzerinde MIUI 12.5'i çalıştırıyor. Piyasadaki en özel Android arayüzü olmasa da, çok yönlü ve en iyi performans gösterenlerden biri. Ancak bazı şişkinlikten de muzdarip. Şöyle ki Google Chrome'un yanında Xiaomi'nin kendi Mi Tarayıcısı da var. Bloatware uygumalar bir yana, MIUI güçlü bir arayüz haline geldi. Tema mağazası, ana ekranınız için farklı görünümlerle dolu. Canlı süper duvar kağıtları da gerçekten etkileyici. Xiaomi 11 Lite 5G NE, 4.250 mAh pil ile geliyor. Telefon pratikte yeterince iyi dayanıyor. Üç saatlik ekran süresi olan bir günde, %50 piliniz kalabiliyor. 4 saatlik ekran süresi ile bu süre %35'e düşebiliyor. Kutudan 33W'lık şarj cihazı çıkıyor. Yarım saatlik şarj sizi %20'den %82'ye çıkarabiliyor. Kablosuz şarj ise burada yok.

Kısaca şık tasarımı, mükemmel 90Hz AMOLED ekranı ve amiral gemisine yakın performansıyla Xiaomi 11 Lite 5G NE, paranızın karşılığını verebilen mevcut en uygun fiyatlı telefonlardan biri. Rakipleriyle zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya kalmasına rağmen, birkaç ufak tavizle Xiaomi 11 Lite 5G NE son derece dengeli bir cihaz.