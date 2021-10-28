Xiaomi’nin geçen ay tanıtımını yaptığı Xiaomi 11 Lite 5G NE ve 11T serisinin Türkiye fiyatları açıklandı. Ayrıca Xiaomi’nin yeni ekosistem ürünlerinin fiyatları da belli oldu. Cinemagic film yapım özelliklerle donatılan iki yeni modeli Xiaomi 11T ve Xiaomi 11T Pro ve yenilenen Xiaomi 11 Lite 5G NE'nin Türkiye tanıtımını gerçekleştirdi. Xiaomi 11T Pro, profesyonel düzeyde 108MP geniş açılı lens, 2x yakınlaştırma özelliğine sahip telemakro lens ve 120 derece ultra geniş açılı lensi bir araya getiren üçlü kamera kurulumuyla geliyor.

XIAOMI 11T PRO

Cihaz, tek tıklamayla yapay zeka destekli sinema modları arasında geçiş, 8K kayıt ve HDR10+ gibi bilgisayar destekli filmografi özelliklerine sahip ve kullanıcıların dijital kameralarda bulunan aynı akıllı ISO teknolojisiyle çekim yapabilmelerine olanak tanıyor.

Xiaomi 11T Pro, DisplayMate A+ dereceli 6.67 inç FHD+ 120Hz AMOLED düz ekran, TrueColor, Dolby Vision ile tasarlanmış. Model 1 milyardan fazla renk gösterebiliyor, en yüksek 1.000 nit parlaklığa sahip ve 480Hz'e kadar dokunmatik örnekleme hızı sunuyor. 17 dakikada yüzde 100 şarj imkanı tanıyan Xiaomi 11T Pro, 120W Xiaomi Ultra Hızlı Şarj teknolojisine de sahip.

Qualcomm Snapdragon 888 mobil platformu ile gelen Xiaomi 11T Pro’nun camı Corning Gorilla Glass Victus ile korunuyor. Dolby Atmos sesin yanı sıra SOUND BY Harman Kardon'a sahip özel çift hoparlör ile donatılan Xiaomi 11T Pro Türkiye’de 8 bin 499 TL'den başlayan son kullanıcı fiyatlarıyla satışa sunulacak.

XIAOMI 11T

Xiaomi’nin üçlü kamera ve 'Cinemagic' özellikleriyle gelen diğer yeni telefonu Xiaomi 11T, yüksek çözünürlüklü 108MP geniş açılı, 120° ultra geniş açılı ve 2x telemakro kamera kurulumu ile profesyonel görüntü yönetmenlerinin de kullandıkları Time Freeze, Night Time-Lapse, Magic Zoom ve diğer çekim türlerini kullanılabilen yapay zeka destekli sinema modlarıyla bir araya getiriyor.

Zayıf sesleri sinematik bir hale dönüştürebilen Audio Zoom özelliği bulunan Xiaomi 11T'nin 6.67 inç 120Hz düz AMOLED ekranı 1 milyardan fazla renk ve HDR10+ görüntüler sunuyor. 480Hz'ye kadar dokunma örnekleme hızı olan cihaz, MediaTek Dimensity 1200-Ultra çipseti, 5000 mAh pili ve 36 dakikada yüzde 100 şarja ulaşılmasını sağlayan 67W kablolu turbo şarj özelliğiyle birlikte sunuluyor. Tanıtımda verilen bilgiye göre Xiaomi 11T Türkiye’de 7 bin 499 TL'den başlayan son kullanıcı fiyatlarıyla satılacak.

Xiaomi, Xiaomi 11T serisinde yer alan Xiaomi 11T Pro ve Xiaomi 11T için 4 yıl boyunca güvenlik yaması ve 3 nesil Android sistem güncelleme hizmeti vereceğini de açıkladı.

XIAOMI 11 LITE 5G NE

Xiaomi’nin tanıttığı bir diğer telefon Xiaomi 11 Lite 5G NE, 6.81 mm kalınlığa ve 158 gram ağırlığa sahip. 6.55 inç AMOLED nokta ekran, 10 bit TrueColor ve Dolby Vision desteği ile gelen cihaz, 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 5 MP telemakro kamera ile donatılmış. Model, yapay zeka destekli sinema modları, sinematik video filtreleri ve yeni Vlog modu gibi özelliklerle geliyor.

Qualcomm Snapdragon 778G 5G mobil platformuna sahip Xiaomi 11 Lite 5G NE, 4250 mAh pil ve 33W hızlı şarj ile donatılmış. Tanıtım toplantısında yapılan açıklamaya göre Xiaomi 11 Lite 5G Türkiye’de 5 bin 299 TL'den başlayan son kullanıcı fiyatlarıyla satışa sunulacak.

Xiaomi etkinliğinde akıllı telefonların yanı sıra yeni akıllı ürünlerinin fiyatlarını da duyurdu. Mi Electric Scooter 3 EU modelinin fiyatı 6.599 TL, Redmi Buds 3 Pro fiyatı 699 TL, Xiaomi FlipBuds Pro fiyatı 1.999 TL ve Mi Smart Air Fryer 3.5L fiyatı 1.299 TL olarak açıklandı.