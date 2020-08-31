2020 yılının ilk yarısında öne çıkan rakamlar şöyle: Toplam gelir yıllık bazda pazar beklentilerinin üzerine çıkarak, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,9 artışla 103,24 milyar RMB oldu

Brüt kâr, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,3 artışla 15,26 milyar RMB oldu

Dönem kârı, piyasa beklentilerinin üzerine çıkarak bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29,3 artışla yaklaşık 6,65 milyar RMB oldu

IFRS dışı düzeltilmiş net kâr bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,7 düşüşle pazar beklentilerinin üzerine çıkarak 5,67 milyar RMB oldu

Hisse başına kazanç 0,279 RMB oldu.

Akıllı telefon segmentinden elde edilen gelir 2020 yılının ilk yarısında 61,952 milyar RMB, ikinci çeyreğinde ise 31,628 milyar RMB oldu. Akıllı telefon satışları 28,3 milyon adede ulaştı.

Canalys'e göre, 2020'nin ikinci çeyreğinde Xiaomi, akıllı telefon satışlarında dünya genelinde 4'üncü sırada yer alırken, pazar payı yüzde 10,1 oldu. Yurtdışı pazarlarda perakende satış fiyatı 300 euro ve üzeri olan akıllı telefon satışları 2020 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 99,2 arttı. Orta ve üst düzey akıllı telefonlardaki satış oranının yükselmesine bağlı olarak, Xiaomi'nin akıllı telefonlarının ortalama satış fiyatı ("ASP") bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 7,5 ve bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,8 oranında arttı.

Xiaomi'nin IoT ve yaşam tarzı ürünleri segmentindeki gelirleri yılın ilk yarısında 28,237 milyar RMB, ikinci çeyrekte ise 15,253 milyar RMB oldu. Xiaomi'nin küresel TV satışları dünya genelinde TV pazarında yaşanan düşüşe rağmen 2,8 milyon adede ulaşarak bir önceki yıla kıyasla büyüme kaydetti. All View Cloud'a ("AVC") göre, 2020'nin ikinci çeyreğinde Grup, Çin ana karasındaki TV satışlarında arka arkaya 6 çeyrektir 1'inci sırada, küresel olarak ise ilk beş arasında yer aldı.

30 Haziran 2020 itibarıyla Xiaomi'nin IoT (Nesnelerin İnterneti) platformundaki bağlı IoT cihaz sayısı (akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar hariç) bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 38,3 artarak yaklaşık 271 milyon adete ulaştı. Ayrıca, şirketin IoT platformuna (akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar hariç) bağlı beş veya daha fazla cihaza sahip kullanıcı sayısı ise aynı yılın bir önceki dönemine kıyasla yüzde 63,9 artışla 5,1 milyona ulaştı. Diğer taraftan Xiaomi Home Uygulaması'nın aylık aktif kullanıcı sayısı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34,1 artarak 40,8 milyona ulaştı. Bu rakamın yüzde 67,9'unu Xiaomi telefon kullanmayan kullanıcılar oluşturdu. 2020 yılının haziran ayında AI Assistant uygulamasının aylık aktif kullanıcı sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 57,1 artarak 78,4 milyon oldu.