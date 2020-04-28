Xiaomi Mi 10 Lite Zoom, 6.57 inç FHD+ AMOLED ekranla geliyor. Ekran 180 Hz dokunma hassasiyeti ve HDR10+ teknolojisine de sahip.

Snapdragon 765G işlemciye 8 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar depolama alanı eşlik ediyor. 5G destekli bir telefon olan Mi 10 Lite Zoom, bu desteği Snapdragon X52 modem ile sağlıyor.

Mi 10 Lite Zoom, 48 MP çözünürlük sunan ana kameraya, 8 MP geniş açılı kameraya, 8 MP periskop telefoto kameraya ve 2 MP de makro kameraya sahip. 8 MP'lik periskop telefoto kamera, tüketicilere 50X'e kadar yakınlaştırma imkanı sağlıyor.

Qualcomm QuickCharge 4+ desteğine sahip olan bu batarya, 22.5 watt hızlı şarj desteği sunuyor. Bu özelliklerin yanı sıra cihazda ekranın altına gömülü parmak izi okuyucusu ve 3.5 mm’lik kulaklık girişi bulunuyor.

Mi 10 Lite Zoom teknik özellikleri

Ekran: 6.57 inç, FHD+ AMOLED

İşlemci: Snapdragon 765G

RAM: 6 GB ya da 8 GB

Depolama: 64 GB, 128 GB ya da 256 GB

Ön Kamera: 16 MP

Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 8 MP + 2 MP

Batarya: 4.160 mAh (22.5 watt hızlı şarj)

İşletim Sistemi: MIUI 12

Xiaomi Mi 10 Lite Zoom fiyat ne kadar?

Xiaomi’nin beklenen yeni akıllı telefonu yapılan açıklamalara göre ilk olarak Çinli tüketicilerin beğenisine sunulacak. Yeni Mi 10 Lite’ın ilerleyen zamanlarda hem Türkiye hem de diğer pazarlarda satışa sunulması bekleniyor.

6 GB RAM ve 64 GB depolama alanı - 295 dolar

6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı - 325 dolar

8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı - 350 dolar

8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı - 395 dolar