Ekonomi Xiaomi, Apple'ı geride bıraktı ikinci sıraya yerleşti

Xiaomi, Apple'ı geride bıraktı ikinci sıraya yerleşti

Ekonomi

Xiaomi, Apple'ı geride bıraktı ikinci sıraya yerleşti

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple, Çinli rakibi Xiaomi'nin gerisine düştü

06 Ağustos 2021, Cuma 09:12 Son Güncelleme:
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Dünyanın en değerli şirketlerinden biri olan Apple, Çinli Xiaomi'nin gerisine düştü. Çinli Xiaomi, ikinci çeyrekte Apple'ı geride bırakarak 2. sıraya yükseldi.

YÜZDE 26 ARTIRDI

Liderliği elinde tutan Samsung'un arkasında bulunan Xiaomi, Haziran ayında satışlarını yüzde 26 artırdı.

Verilere göre Haziran ayında Xiaomi'nin pazar payı yüzde 17.1 olurken onu Samsung yüzde 15,7, Apple ise yüzde 14,3 ile takip etti. Çinli şirketin zirveye çıkmasında Vietnam'da artan Covid vakaları nedeniyle Samsung'un yeterli üretim yapamamasının da etkisi olduğu ifade ediliyor.

AVRUPA'DA DA ZİRVEDE

Öte yandan Xiaomi'nin Avrupa'da ise yüzde 25 pazar payı ile 2. çeyrekte zirvede yer alması dikkat çekti.

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