Xiaomi CEO’su şirketin adının anlamını ilk kez açıkladı
Xiaomi'nin CEO'su Lei Jun, şirketin adının nasıl verildiği ve anlamı hakkında ilk kez konuşurken, kelimenin Çince'de pirinç anlamına gelen Mi kelimesi üzerinden türetildiğini söyledi.
30 Kasım 2020, Pazartesi 11:37 Son Güncelleme:
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Xiaomi CEO Lei Jun, "Xiaomi" isminin nereden geldiğini açıkladı. Şirket için isim araştırılması yapılırken Türkçe karşılığı "Kızılyıldız", "Kırmızı Biber" ve "Siyah Pirinç" olan isimler üzerinde duruldu. Ancak bu isimler yönetim kurulu tarafından kabul görmedi.
Daha sonra Çincede pirinç anlamına gelen Mi kelimesi üzerinde duruldu.
Şirketin yatırımcılarından Liu Qin ise bu kelime üzerinden Xiaomi'yi türetti ve markanın ismi ortaya çıktı.
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