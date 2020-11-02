Xiaomi dünyanın en çok satan üçüncü akıllı telefon markası oldu

IDC'ye göre 2020 yılının üçüncü çeyreğinde küresel akıllı telefon pazarında satışlarda bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,3 gerileme yaşandı. Şirketin yüzde 9'luk tahminine göre çok daha iyi bir satış performansı gösteren ve iyileşme sinyalleri veren akıllı telefon pazarında Xiaomi, 46,5 milyon cihaz satma başarısı göstererek dünya genelinde en büyük akıllı telefon üreticileri arasında tekrar üçüncü sıraya yerleşti. Xiaomi'nin bu başarıya ulaşmasında Hindistan'daki önemli kazanımlar ve şirketin üçüncü çeyrekte satış hacminin yüzde 53'ünü oluşturan Çin'deki güçlü varlığı büyük rol oynadı. Xiaomi'nin Hindistan'daki üretim kapasitesinin pandemi öncesi düzeyin yaklaşık yüzde 85'ine ulaşması bu güçlü talebi karşılamasına yardımcı oldu. Xiaomi'nin özellikle Redmi 9 Serisi giriş seviyesi cihazları hem Hindistan hem de Çin'de çok iyi satış performansı sergiledi. Xiaomi ayrıca, tüketicilerden büyük ilgi gören orta düzey Redmi K30 Ultra ve üst düzey MI 10 Ultra'yı Çin'de piyasaya sürdü.

Counterpoint Market Monitor Service tarafından yapılan son araştırmaya göre Xiaomi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 75 büyüyerek pazar payını yüzde 13'e yükseltti.

Araştırma Analisti Abhilash Kumar konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Xiaomi, 2020'nin 3. çeyreğinde 46,2 milyon adetle bugüne kadarki en yüksek satış miktarına ulaştı. Şirketin Çin'de sürdürdüğü büyüme mücadelesi sona erdi ve satışları yıllık bazda yüzde 28, çeyrek bazında yüzde 35 arttı. Xiaomi'nin Çin'deki bu etkileyici şovu, markanın Ağustos ayında onuncu yıl dönümü kutlamaları sırasında gerçekleştirdiği bir dizi kampanya ve promosyonla desteklendi. Ayrıca LATAM, Avrupa ve MEA gibi yeni pazarlarda Xiaomi’nin pazar payı hızla arttı. Marka ayrıca Endonezya, Filipinler ve Vietnam gibi Güneydoğu Asya pazarlarında da iyi çok iyi performans sergiledi.”

Canalys'in son araştırmasına göre, dünya genelinde akıllı telefon satışları 2020 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1 düşüşle 348 milyon oldu. Ancak bir önceki çeyreğe göre yüzde 22 oranında arttı. Xiaomi, aynı dönemde yüzde 45 büyüyerek 47,1 milyon satış adedine ulaşarak üçüncü sıraya yerleşti.