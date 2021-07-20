Mi 11 Lite, ince bir pakette büyük ekranlı bir deneyim sunmaya odaklanıyor. Sadece 6,81 mm kalınlığı sahip. Bu, şu anda piyasada bulunan pek çok akıllı telefonlardan daha ince olduğunun da göstergesi. Ağırlığı da 157 gram. Tüy kadar hafif diyebiliriz. Ön ve arkadaki camlar ve kenarlardaki kavisli metal çerçeveye rağmen telefonu tutmak zor değil. Ancak arka kısımdaki ayna benzeri kaplama, parmak izlerini epey belli edebiliyor. Özellikle de siyah renkte. Neyse ki Xiaomi, kutu içine şeffaf ve esnek bir kılıf eklemiş. Böylece telefon üzerindeki tutuş kabiliyetiniz artıyor. Mi 11 Lite üç renkte geliyor. Bunlar, Boba Black, Bubblegum Blue ve Peach Pink.

Cihazın üst kenarında mikrofon ve IR blaster var. IR blaster, Mi Remote evrensel uzaktan kumanda uygulamasına bağlanmanızın sağlıyor. Alt kenarda ise ana mikrofon, nano SIM ve microSD kart yuvası, USB-C portu ve hoparlörü yer alıyor. Sağ kenarda ses tuşları ve onun hemen altında parmak izi okuyucusunun entegre edildiği güç düğmesi var. Metal çerçeve standart bir kulaklık jakı için çok ince görünüyor. Ancak kutudan kulaklık adaptör çıkıyor. Güç tuşu aynı zamanda parmak izi sensörü olarak da işlev görüyor. Yüz kilidi ise telefonun temel RGB ön kamerasını kullanıyor. Lite'da Apple Face ID tarzı IR kontur eşlemesi çalışmıyor. İki sensörün de hızlı çalıştığını söyleyebiliriz. Mi 11 Lite, bu kadar ince ve hafif olduğundan kablosuz şarjdan yoksun olması şaşırtıcı değil. Telefon aynı zamanda toza ve suya karşı IP sertifikası da sunmuyor.

Cihaz, yaklaşık yüzde 85 ekran-kasa oranına sahip 6,55 inç Full HD+ ekranla geliyor. HDR10 uyumlu, 10 bit renkli AMOLED panel, kapsamlı görüntüleme deneyimi oluşturmaya yardımcı oluyor. Bu ekranda video izlemek keyifli. Yeterli görüş alanı web sitelerinde rahatlıkla gezinmeyi, elektronik kitap veya dergi gibi materyalleri de iyi biçimde okumayı sağlıyor. Telefon varsayılan olarak 60Hz ile geliyor. Ancak ayarlara daldığınızda 90Hz'e geçme seçeneğini bulacaksınız. Telefonun stereo ses kurulumu da bu kadar ince bir cihazdan beklediğinize göre çok daha net ve yüksek.

Xiaomi Mi 11 Lite, Snapdragon 732G işlemciyle geliyor. 8nm tabanlı bu işlemci sekiz çekirdek barındırıyor. GPU tarafında Adreno 618 yer alıyor. Bu işlemciye 6 GB RAM, 128 GB dahili hafızası eşlik ediyor. microSD kart yuvası sayesinde depolama alanını daha da genişletmeniz mümkün. Ancak 128 GB da çoğu kullanıcı için yeterli. Mesajlaşma, sosyal medyada takılma ve video akışı gibi günlük görevleri yerine getirirken telefon kasmıyor. Call of Duty: Mobile'da varsayılan olarak 'yüksek' grafiklerde ise telefon, akıcı şekilde oyunu oynatabildi. Mi 11 Lite’da Android 11 yüklü olarak geliyor. Bunun üstünde ise Xiaomi’nin MIUI 12 kullanıcı arayüzü bulunuyor. Google’ın saf Android’ine göre çok farklı bir deneyim söz konusu. Ancak bazı noktalarda gereksiz izin talepleri veya reklam gösterimleri karşınıza çıkabilir.

Böylesine ince bir cihaz için Xiaomi, şaşırtıcı derecede büyük 4250mAh pili buraya yerleştirmeyi başardı. Buradaki pil, iPhone 12 Pro Max'tekin de daha büyük Bu pil normal yoğunlukta bir kullanımda bir günü rahatlıkla çıkarabiliyor. İkinci günün tamamını çıkarması ise pek olası değil. Xiaomi, Mi 11 Lite'ı yalnızca 30 dakikada %43'e, bir saatte %97'ye ve bir saat on dakikada tam şarja kadar dolduran 33W hızlı şarj cihazını da kutu içine eklemiş.

Telefonun arkasındaki kamera modülü, tasarım olarak standart Mi 11'e benzese de Mi 11 Lite, tamamen farklı bir sensör setine sahip. Burada 64 MP ana, 8 MP ultra geniş, 5 MP makro yer alıyor. Ön tarafta ise 16 MP selfie kamera var. OIS burada yok ama EIS (elektronik görüntü sabitleme), video çekerken görüntüyü dengeleme konusunda iyi iş çıkartıyor. Bu setle 4K çözünürlükte 30 fps videolar kaydedebilirsiniz. Mi 11 Lite, 16 MP ile fotoğraflar çekiyor. Piksel birleştirme sayesinde sensöre daha fazla ışık toplanıyor, bu da düşük ışıkta daha iyi sonuçlar veriyor. Düşük ışıktaki grenlenme gözle görülür olsa da kabul edilebilir seviyelerde, pozlama da dengeli şekilde ayarlanmış. Yapay zeka, çekimlerin parlaklık ve renk canlılığını zenginleştirebiliyor. Normalde çekilen fotoğraflarda renkler biraz daha solgun görünüyor. Ultra geniş kameradaki renk sıcaklığı ana kameranınkine göre daha yüksek. Mi 11 Lite’da özel bir telefoto kamera yok. Dijital yakınlaştırma ise kalite kaybı olmadan, özne ya da nesneye yaklaşabiliyor. Makro çekimlerde ise otomatik netleme biraz yetersiz, bu nedenle ekrana dokunarak elle netleme yapmanız gerekebilir. 16 MP selfie kamerası gün ışığında genel olarak iyi sonuçlar veriyor. Ortamdaki ışık yeterliyse canlı ve parlak selfie’ler çekebilirsiniz. Ancak düşük ışıkta grenlenmeler görünebiliyor. Video tarafında ise 30 kare hızında 4K video kayıtlar vlog’larınız için yeterli. Ön kamera ile de FHD video kaydı yapabilirsiniz. Ses kalitesi ise ortalama diyebiliriz.

Mi 11 ailesinin en ufak üyesi olmasına rağmen Mi 11 Lite, ince formuna rağmen gayet iyi iş çıkartıyor. Biraz daha derine indiğinizde, sağlam bir ekran ve yetenekli özelliklerle dolu bir kullanıcı deneyimi fark edeceksiniz. Gerek günlük işler gerekse de oyun tarafında uygun fiyatlı bir telefon isteyenler Xiaomi Mi 11 Lite modeline bir bakabilir.