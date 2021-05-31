Xiaomi, kısa süre önce sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla HyperCharge teknolojisini duyuracaklarını açıkladı.

Şirket, hali hazırda hızlı şarj teknolojisi konusunda iddialı bir konumda yer alıyor. Firmanın 120W kablo üzerinden hızlı şarj ile 67W kablosuz şarj destekli telefonları bulunuyor. Şirketin aynı zamanda 120W’lık hızlı şarj cihazı da var.

Yeni teknolojinin ise tam 200W’lık hızlı şarj desteğine sahip olacağı söyleniyor. 200W hızlı şarj çözümü, 4.000 mAh pili sadece sekiz dakikada yüzde 100 doldurabiliyor. Tam şarj süresi ise 15 dakika.















