Xiaomi, iPhone 12 serisi için uygun fiyatı şarj cihazı çıkardı

Xiaomi’nin yurt dışında 5 dolara satışa çıkardığı ürün, beyaz renkte, 43 gram ağırlığında ve iPhone dışında diğer akıllı telefonları da şarj edebiliyor. Apple’ın kendi 20W’lık USB-C şarj cihazı Türkiye’de şu an 199 TL‘ye satılıyor.

Quick Charge 3.0, Fast Charging Protocol ve Power Delivery 3.0 gibi hızlı şarj teknolojilerini destekleyen ürün; aynı zamanda Xiaomi Mi 10, Samsung Galaxy S10, iPad Pro ve Nintendo Switch modelleriyle de uyumlu çalışıyor.



