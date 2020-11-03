Bilim & Teknoloji Xiaomi, iPhone 12 serisi için uygun fiyatı şarj cihazı çıkardı

Xiaomi, iPhone 12 serisi için uygun fiyatı şarj cihazı çıkardı

Bilim & Teknoloji

Xiaomi, iPhone 12 serisi için uygun fiyatı şarj cihazı çıkardı

iPhone 12 ailesi 12 Mini, 12, 12 Pro ve 12 Pro Max modellerinden oluşuyor. Ancak şirketin aldığı yeni kurallar doğrultusunda bu modellerin kutusundan artık kulaklık ile şarj cihazı çıkmıyor. Xiaomi de iPhone 12 serisi için 20W USB-C şarj cihazı çıkardı.

03 Kasım 2020, Salı 16:22 Son Güncelleme:
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Xiaomi’nin yurt dışında 5 dolara satışa çıkardığı ürün, beyaz renkte, 43 gram ağırlığında ve iPhone dışında diğer akıllı telefonları da şarj edebiliyor. Apple’ın kendi 20W’lık USB-C şarj cihazı Türkiye’de şu an 199 TL‘ye satılıyor.

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Quick Charge 3.0, Fast Charging Protocol ve Power Delivery 3.0 gibi hızlı şarj teknolojilerini destekleyen ürün; aynı zamanda Xiaomi Mi 10, Samsung Galaxy S10, iPad Pro ve Nintendo Switch modelleriyle de uyumlu çalışıyor.


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