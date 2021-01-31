Xiaomi kendisini kara listeye alan ABD’ye dava açtı

Xiaomi, Washington Bölge Mahkemesi'ne başvurdu ve ABD Savunma ve Hazine Bakanlığından davacı oldu. Şirket, kara liste kararını "kanun dışı ve anayasaya aykırı" olarak nitelendirdi.

Konu hakkında Xiaomi’den gelen açıklama şu şekilde:

“Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı tarafından 14 Ocak 2021'de (Doğu Standart Saati) yayınlanan, şirketin 1999 mali yılı için Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nın ("NDAA") 1237 numaralı kısmına istinaden nitelikli tüzel kişiler listesine eklenmesine yönelik yayınlanan basın bülteniyle ilgili olarak, Şirket, 15 Ocak 2021 tarihinde, Şirketin ve hissedarlarının menfaatlerini korumak için uygun önlemler alacağını açıklamıştır.

Şirket, 29 Ocak 2021 tarihinde (Doğu Standart Saati) ABD Columbia Bölgesi Bölge Mahkemesi’nde, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı aleyhine dava açmış bulunmaktadır. Şirket, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı tarafından NDAA kapsamında Şirketin bir 'Komünist Çin Askeri Şirketi' olarak listeye dahil edilmesi kararının ('Karar') gerçekle örtüşmediğine ve Şirketi hukuki süreçlerden yoksun bıraktığına inanmaktadır. Şirket açılan davada, dünya genelindeki kullanıcıların, iş ortaklarının, çalışanların ve Şirket hissedarlarının menfaatlerini korumak amacıyla mahkemeden kararın hukuka aykırı olduğunun kabul edilmesini ve bu nedenle kararın iptal edilmesini talep etti.

Şirket, uygun olduğu takdirde ek açıklamalar aracılığıyla Şirket hissedarlarını ve potansiyel yatırımcıları, davayla ilgili diğer önemli gelişmelerden haberdar edecektir.

Hissedarların ve potansiyel yatırımcıların, Şirket menkul kıymetleriyle işlem yaparken dikkatli olmaları tavsiye edilir.”

Huawei de dönemin ABD Başkanı Trump tarafından casuslukla suçlanmış ve aynı şekilde kara listeye alınmıştı. Söz konusu kararla şirketler, ciddi yaptırımlar ve ambargo ile karşılaşıyor.





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