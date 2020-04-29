Xiaomi Line Free sessiz sedasız tanıtıldı

Xiaomi tanıtım sırasında Coaxial çift hareketli bobin ünitesi kullanarak yüksek ses kalitesine ulaştığını açıkladı. Bu ünite manyetizma ve elektriğin etkisini katlayarak ses kalitesini ve seviyesini yukarı çıkarıyor. Xiaomi Line Free, Qualcomm’un düşük güçlü premium ses yonga seti olan QCC5125 ses yonga setiyle güçlendirildi. Bu yonga setinden Qualcomm aptX uyarlanabilir dinamik düşük gecikme teknolojisi kullanılıyor. Bu teknoloji sayesinde kulaklık telefona göre otomatik ayarlama yapıyor.

Kulaklık USB Type-C ile şarj ediliyor ve Xiaomi’nin açıklamasına göre 9 saatlik kullanım performansı sergiliyor. Yine Xiaomi, 10 dakikalık bir şarjın 2,5 saate kadar çalma süresi sağlayacağını iddia ediyor. Kulaklık XiaoAI, Siri ve Google Asistan’ı da destekliyor.

Xiaomi’nin yeni kulaklıkları 199 ¥ (~ 28 $) fiyat etiketine sahip ve Mi.com’dan satışa sunulacak.

Bu gün düzenlenen etkinlikte Mi 10 Lite Zoom, Xiaomi Line Free, MIUI 12 gibi önemli tanıtımlar yaptı. Çinli firma buna ek olarak daha önce tanıttığı Mi Bluetooth kulaklığın Youth Edition versiyonunu tanıttı. Kulaklık 6,5 gram ağırlığında ve Bluetooth 5.0 ile bağlanıyor. Ayrıca ses ve müzik kontrolleri için düğmeleri var. Kulaklıkta yer alan tuşları, parçaları değiştirmek, çağrıları reddetmek veya kabul etmek, numaraları tekrar aramak ve üç yönlü çağrı yapmak için kullanabilirsiniz.